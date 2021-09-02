أعراض تدل على حالة مرضية في المعدة.. لا تتجاهلها أبدا

لا تعتبر مشاكل الجهاز الهضمي مثل التشنجات والألم والانتفاخ، خطيرة بالعادة، إلا أن بعض التغييرات تستحق مراجعة الطبيب.

وفي هذا الصدد، نبهت دراسة طبية، نشرها موقع ”ويب ميد“ الطبي الأمريكي، إلى أن بعض الاعراض تدل على حالة مرضية خطيرة ولا يجب تجاهلها أبدا.

تقلصات المعدة

الألم بعد تناول الطعام من الأعراض الشائعة لمرض يسمى ”كرون“، وهي حالة التهابية تحدث في الجهاز الهضمي تؤدي إلى تشنجات عندما يكون المرض نشطا.

من المحتمل أن يكون لديك أعراض أخرى، مثل الإسهال وآلام المفاصل وفقدان الوزن أيضا.

انتفاخ البطن

يصبح الأمر أكثر صعوبة وأكبر من المعتاد، عندما لا يتمكن الطعام والسوائل من المرور عبر الأمعاء، بسبب حالات مثل نمو الأنسجة أو العدوى أو الفتق.

من المحتمل أن يكون لديك تقلصات، وانعدام الشهية، وصعوبة في التبرز أو إخراج الغازات.

يجب أن تزور الطبيب على الفور، إذا كان لديك أي من هذه الأعراض.

القيء الدموي

قد يعني أن لديك قرحة، إذ إن هذه الحالة هي التهاب في بطانة المعدة أو الأمعاء، قد ترى دما، من المحتمل أن تشعر ببعض الألم الحارق، أو أوجاع في الصدر، وقد تزول لفترة من الوقت، بعد تناول مضاد للحموضة، اذهب إلى غرفة الطوارئ فورا إذا كانت لديك هذه الأعراض.

آلام السرة

يمكن أن يكون ذلك علامة على التهاب المسالك البولية خاصة عند الأطفال. قد تشعر بألم أو ضغط خفيف عادة ما يأتي مع أعراض أخرى.

قد تصاب أيضا بالحمى أو الشعور بالحرقان عند التبول. داء التهاب الحوض له نفس أعراض التهاب المسالك البولية، ويمكن أن يسبب الألم أثناء ممارسة الجنس، وقد يؤدي إلى التهاب الزائدة هنا أيضا.

راجع طبيبك لمعرفة السبب حتى تتمكن من الحصول على العلاج المناسب.

التبرز الدموي

إذا رأيت اللون الأحمر الفاتح عند المسح أو في المرحاض بعد التبرز، فاتصل بطبيبك. يمكن أن ترى دما، جراء (البواسير) أو رطوبة في المستقيم.

ويعتبر سرطان القولون، والأورام الحميدة القولون، والتهاب القولون، وداء الرتج أقل شيوعا، ولكن يمكن أن تسبب جميعها النزيف.

ألم في الجزء العلوي من بطنك

قد يعني عدم الراحة في الجزء العلوي من البطن، نوبة في المرارة، وذلك عندما تسد حصوة المرارة تدفق الصفراء خارج المرارة. ويمكن أن يحدث ذلك بعد تناول الطعام أو في أي وقت آخر. قد يكون لديك ألم في الكتف أو غثيان أو قيء. تحدث إلى طبيبك لمعرفة السبب.

اذهب إلى غرفة الطوارئ إذا كان الألم أو أي أعراض أخرى سيئة حقا.

آلام أسفل البطن الأيمن

يعد الألم المفاجئ في الجانب الأيمن السفلي من بطنك علامة كلاسيكية على التهاب الزائدة الدودية. وغالبا ما يبدأ الألم بالقرب من السرة قبل أن ينتقل إلى الجانب الأيمن ويزداد سوءا.

الشعور بالشبع دائما

امتلاء المعدة بعد تناول كميات أقل من المعتاد ليس طبيعيا، قد يكون بسبب قرحة أو ارتجاع المريء (مرض الجزر المعدي المريئي)، فإذا كنت مصابا بداء السكري لأكثر من 10 سنوات فقد تكون مصابا بحالة عدم إفراغ المعدة بالسرعة المطلوبة.

وقد يكون هناك سبب أكثر خطورة، لكن هذا نادر إذ يمكن لبعض أنواع السرطان ( المبيض أو المعدة أو البنكرياس) أن تجعلك تشعر بالشبع بسرعة، على الرغم من أنك لم تأكل كثيرا.

البراز الأسود

قد يعني البراز الداكن جدا أو الأسود، أنك تنزف في الجزء العلوي من الجهاز الهضمي، ولكن يمكن أيضا أن يكون مجرد شيء تناولته مثل عرق السوس الأسود أو مكملات الحديد. راجع الطبيب على الفور لمعرفة السبب.

ألم نابض مفاجئ

يحدث تمدد الأوعية الدموية الأبهري البطني عندما يكبر الشريان الأورطي في منطقة واحدة. إذا انفجرت البقعة، فقد يتسبب ذلك في نزيف يهدد الحياة. يحدث في أغلب الأحيان للبالغين فوق 65 عاما، خاصة عند المدخنين. ستشعر بألم مستمر في المعدة أو الظهر، وقد تشعر أيضا بدقات قلبك بالقرب من السرة. سيؤدي التمزق إلى ألم مفاجئ، لذا عليك الذهاب إلى غرفة الطوارئ إذا كنت تعاني من ألم شديد.

شعور بآلام الجوع القوية

قرحة المعدة هي قرحة مفتوحة على بطانة معدتك. غالبا ما تسبب شعورا بالقضم والحرق في وسط بطنك. يمكن أن تعطيك شعورا قويا بالجوع، وقد تشعر أن الألم ينتقل إلى أعلى رقبتك أو ظهرك.

الإسهال المستمر

إذا لم يتوقف بعد أسبوعين، فربما لا يكون مجرد فيروس معدٍ. قد تكون مصابا بمتلازمة القولون العصبي أو مرض التهاب الأمعاء، أو قد يكون لديك عدوى أو اضطراب في الغدة الدرقية أو حساسية تجاه الطعام.