ما هي الأطعمة غير الصحية والمحببة جدا للأطفال؟

تُعتبر منتجات الحلوى والوجبات السريعة أطعمة مفضلة للأطفال، رغم التحذيرات الطبية من انعدام فوائدها الغذائية، فهي غنية بالسعرات الحرارية والصوديوم والسكر والمكونات الصناعية، والتي قد تعرضهم للإصابة بأمراض صحية مثل السمنة، ومشكلات أخرى في السلوكيات العاطفية وضعف الأداء التعليمي، وغيرها.

ويدعو خبراء الصحة والتغذية إلى إعداد هذه الأطعمة في المنزل، واستبدالها بمكونات غذائية أكثر صحة، وفقاً لموقع California News Times.

الأطعمة غير الصحية المحببة للأطفال

1- الحلوى الجيلاتينية

لا تحتوي الحلوى الجيلاتينية على فواكه طبيعية، فهي مصنوعة من السكر ونكهات اصطناعية.

2- العصير الصناعي

تحتوي منتجات عصائر الفواكه على السكر، وتحث الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال على عدم استخدام هذه العصائر للأطفال دون بلوغ الطفل عامه الأول، لأنها لا تحتوي على أي فوائد غذائية لهذه الفئة العمرية.

3- حلوى حبوب القمح

تحتوي على نسبة عالية من السكر، وتقلل زيادة استهلاك الأطفال للسكر من القيمة الغذائية الإجمالية لوجبة الإفطار.

4- هوت دوغ

كشف الصندوق العالمي لأبحاث السرطان أن وجبات الهوت دوغ ”نقانق“ واللحوم المصنعة الأخرى، تحتوي على نسبة عالية من من السكر والدهون والملح، فهي غير مناسبة لنظام غذائي صحي للأطفال، ويمكن أن تزيد من خطر الإصابة بالسرطان.

5- المعكرونة المعبأة بالجبن

تعتبر المعكرونة المعبأة والجبن وجبة لذيذة وسهلة التحضير، ولكنها غنية بمكونات عالية المعالجة والصوديوم والمواد الحافظة.

6- صوص التفاح

وفقاً لهيئة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، يوفر 1/2 كوب من عصير التفاح الصناعي 1-4% فقط من كمية الفيتامينات والمعادن التي يحتويه المنتج، كما يحتوي على الكثير من السكر.

7- حلوى الزبادي

ليست لها فوائد صحية، حيث تحتوي على السكر والألوان الاصطناعية، ويمكن أن تسبب فرط النشاط وأنواع أخرى من السلوكيات الضارة لدى الأطفال.

8- الفشار

يعتبر الفشار وجبة خفيفة جيدة لما يحتويه من نسبة عالية من الألياف وسكر منخفض، ولكن منتج الفشار المصنوع في فرن الميكروويف يحتوي على العديد من المواد المضافة والمواد الكيميائية الخطيرة.

9- البطاطس المقلية

لا تعتبر أكثر الخضروات صحة، فهي غنية بالصوديوم ولكن يمكن تناولها من فترة لأخرى، فيما يمكن صنع بطاطس أكثر صحة بخبزها في الفرن.

10- الحلوى الصلبة

تحتوي على نسبة مرتفعة من السكر، وقد تؤدي إلى إصابة الأطفال بالاختناق وتسوس الأسنان.