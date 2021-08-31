دراسة: الدماغ يحارب الاكتئاب حتى في حالة عدم النشاط‎

اكتشف باحثون في جامعة ”فاندربيلت“ في الولايات المتحدة، أن الدماغ يطور آليات نقل عصبي تهدف إلى وقف آثار الاكتئاب حتى دون وجود نشاط محدد، تحفز الخلايا العصبية ”النائمة“ تلقائيا.

وبحسب تقرير نشره موقع “tendencias21” الإسباني، اليوم الثلاثاء، تطلق الخلايا العصبية ديناميكيات مضادات الاكتئاب في الدماغ، حتى في حالة عدم وجود نشاط، وتولد إنتاج البروتينات التي تؤثر على وظيفة الخلايا والدوائر العصبية.

وأشار الباحثون الأمريكون إلى أن هذه بعض الجينات التي تصبح ديناميكية، لكنها تنشط بعد ذلك جينات أخرى وبالتالي تطور عمليات مختلفة.

ويسمح النسخ الجيني بنقل المعلومات الموجودة في الجينات إلى بروتينات أو مكونات أخرى، في شكل أوامر أو آليات يتم ضبطها، في هذه الحالة بوظيفة مضادة للاكتئاب.

ويمكن لنتائج هذه الدراسة الجديدة أن تقرب العلم خطوة واحدة من فهم فسيولوجيا التأثير المضاد للاكتئاب في الدماغ.

وبحسب التقرير، فعلى الرغم من وجود عدد كبير من الأدوية والعلاجات التي تسعى إلى مكافحة الاكتئاب حاليا، إلا أن الواقع يشير إلى أنها غير فعالة في حوالي نصف الحالات.

الأسباب

وأصبح الاكتئاب أحد الأمراض ذات التأثير الأكبر في وقتنا الحالي، وهو أحد الأمراض الواعدة بالزيادة طوال القرن الحادي والعشرين.

وتشير دراسات إلى أن الاكتئاب اليوم يصيب نحو 264 مليون شخص في جميع أنحاء العالم، مع إضافة نزعة خطيرة للانتحار في الحالات دون علاج فعال.

وعلى الرغم من أنه من الشائع قول إن الاكتئاب ناتج عن اختلال التوازن الكيميائي في الدم، إلا أن مصدره في الواقع يمكن أن ينبع من عوامل متعددة.

فالتنظيم المعيب للمزاج، والضعف والاستعداد الجيني لهذا النوع من الأمراض، وأحداث الحياة المجهدة، وعمل بعض الأدوية والأمراض الأخرى ذات الصلة، هي قوى تتفاعل لتسبب الاكتئاب.

الخلايا العصبية النائمة

ومع ذلك، يبدو أن بحثا جديدا، نُشر مؤخرا في مجلة Cell Reports، يشير إلى أن طريقة إيقاف الاكتئاب يمكن العثور عليها في ديناميكيات الدماغ.

وفي آلية أطلق عليها العلماء اسم ”النقل العصبي الاستثاري التلقائي“، تقوم الخلايا العصبية غير النشطة بإشعال وتنظيم التعبير الجيني المتعلق ببروتين BDNF على الرغم من خمولهم.

ويشارك هذا البروتين في عمليات مختلفة مضادة للاكتئاب، وهذه هي الطريقة التي تهدف بها الأدوية مثل الكيتامين إلى تعزيز نشاطها لتقليل آثار الاكتئاب.

ويمكن لهذه المعرفة الجديدة تجديد فهم العملية الأساسية التي تحدث في الدماغ المتعلقة بالاكتئاب، وبفضل هذا، سيتمكن العلماء من التقدم في تطوير عقاقير أكثر ذكاء، بهدف تقديم خيارات علاج أسرع أو أطول أمدا.

ويعتقد الباحثون الأمريكيون أن في المستقبل يمكن تعميق العملية العفوية التي تقوم بها الخلايا العصبية، والتي تحدد آليات مضادات الاكتئاب في الحركة، قد تسمح بتوسيع الآثار المفيدة للكيتامين والأدوية الأخرى بمرور الوقت.

إضافة إلى ذلك، ستجعل من الممكن تقليل الآثار السلبية التي قد تكون مرتبطة بتطبيقه في مناهج مضادات الاكتئاب.