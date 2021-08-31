منها فيتامين "أ".. عناصر مغذية للصحة لا تتجاهلها

حتى لو كنت تأكل جيدا، قد يفتقر جسمك إلى بعض العناصر الغذائية الأساسية إذا كنت تميل إلى تخطي أو عدم تناول الكثير من الأطعمة ذات الفائدة الغذائية العالية.

وبحسب دراسة طبية، أصدرتها جامعة فلوريدا ونشرها موقع ”ويب ميد“ الطبي الأمريكي، تشمل أهم المغذيات للإنسان البوتاسيوم والمغنيسيوم والكالسيوم والفيتامينات.

البوتاسيوم

الجميع يحتاج إلى المزيد من هذا المعدن، لأنه مفيد لضغط الدم، وقد يقلل من خطر الإصابة بحصوات الكلى وفقدان العظام، كما تحتاجه عضلاتك وأعصابك للعمل بشكل صحيح أيضا، فيما يوجد البوتاسيوم في الحليب، والبطاطس، والبطاطس الحلوة، والموز، والأفوكادو، والبقوليات.

المغنيسيوم

السبانخ والفاصوليا والبازلاء والحبوب الكاملة والمكسرات (خاصة اللوز) تعد مصدرا جيدا للمغنيسيوم، ضع بعضا من هذه الأطعمة على طبقك للمساعدة في منع الإصابة بالأمراض، وإذا كنت تعاني من مشاكل في المعدة أو الأمعاء أو داء السكري من النوع الـ2 أو من تعاطي الكحول على المدى الطويل، أو إذا كنت من كبار السن، فمن المرجح أن يكون لديك نقص في المغنيسيوم.

فيتامين أ

يدعم الرؤية الجيدة والمناعة الصحية ونمو الأنسجة، ويوجد نوعان من فيتامين ”أ“: الريتينول، والكاروتينات.

للحصول على المزيد في نظامك الغذائي، ركز على الفواكه والخضراوات البرتقالية والصفراء، مثل: البطاطس الحلوة، والجزر، والقرع الشتوي، ستحصل عليه أيضا من السبانخ والبروكلي.

فيتامين د

تحتاجه عظامك وعضلاتك وأليافك العصبية، كما أنه يساعد في الحفاظ على نظام المناعة في أوج نشاطه، ويمكن لجسمك أن يصنع فيتامين ”د“ عندما تحصل على ما يكفي من أشعة الشمس، لكن التعرض لأشعة الشمس الشديدة يعد أمرا سيئا لك، لذا يمكنك تناول الأطعمة بما في ذلك السلمون والماكريل والفطر المعرض للأشعة فوق البنفسجية.

يحتوي الكبد والجبن وصفار البيض على كميات صغيرة من فيتامين (د)، الحليب وبعض أنواع عصير البرتقال والعديد من الحبوب مدعمة به أيضا.

الكالسيوم

هذا المعدن مفيد لما هو أكثر من صحة الأسنان والعظام، إنه أيضا مفتاح لعضلاتك، بما في ذلك قلبك.

ومع البوتاسيوم والمغنيسيوم، قد تتفادى ارتفاع ضغط الدم.

وتعد الألبان مصدرا ممتازا له، فيما تشمل الأطعمة الأخرى المحتوية على الكالسيوم: السلمون المعلب، واللفت، والبروكلي.

فيتامين سي

هل يمكن أن يعالج فيتامين سي نزلات البرد؟، ربما لا، لكن بعض الأبحاث تشير إلى أنه قد يجعلك تشعر بمرض أخف وتحسن سريع، كما أن هذا الفيتامين الموجود في العديد من الفواكه والخضراوات يعزز نمو العظام والأنسجة، وهو أحد مضادات الأكسدة أيضا، لذلك قد يساعد في حماية خلاياك من التلف.

الألياف

يمكنك الحصول على الكثير من الفوائد من الحبوب الكاملة والفاصوليا والخضراوات والفواكه، وقد يساعد النظام الغذائي الغني بالألياف في خفض نسبة الكولسترول في الدم، كما أنه قد يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري وبعض أنواع السرطان.

وتعد الألياف الزائدة رائعة ،أيضا، إذا كنت تريد خفض وزنك.