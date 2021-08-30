بعد "دلتا".. إيران ترصد أول حالة مشتبه بإصابتها بمتحور"لامبدا"

أعلن مسؤول إيراني في لجنة مكافحة كورونا بطهران، مساء اليوم الإثنين، عن رصد أول حالة مشتبه بإصابتها بسلالة ”لامبدا“ المتحور من فيروس كورونا، وذلك بعد تفشي متحور ”دلتا“ الأكثر عدوى في إيران.

وقال رئيس لجنة مكافحة كورونا في طهران، علي رضا زالي، في كلمة له مع الكوادر الطبية بطهران، وهو يحذر من دخول سلالة لامبدا، إنه ”مؤخرا، اشتبهنا في حالة بأحد مستشفيات طهران بسبب رحلته الخارجية“.

وذكرت وكالة أنباء ”فارس نيوز“، أن حديث زالي جاء خلال تقديم آخر المعلومات حول مرض فيروس كورونا في طهران.

وأضاف زالي، أنه ”تم تطعيم 42.4 % من السكان المستهدفين في طهران“.

وبيّن زالي أن ”المجموعة المستهدفة بتلقي اللقاح في طهران، تبلغ 10 ملايين و862 ألفا، وقد تلقى منهم 4 ملايين و603 آلاف اللقاح، ما يعني أن أكثر من 42 % من السكان المستهدفين في العاصمة قد تلقوا اللقاح“.

كما تحدث زالي، عن إحصائيات التطعيم في عموم إيران، وقال ”تلقى 26 مليون شخص اللقاح من أصل 59 مليونا من الفئات المستهدفة فوق سن 18 عاما، أي ما يعادل 44.1 % من السكان“.

وكان الدكتور علي رضا ناجي، مدير مركز أبحاث الفيروسات بجامعة بهشتي للعلوم الطبية في طهران، قال في وقت سابق من اليوم الإثنين، إن ”سلالة لامبدا موجودة في دول مثل الهند وتركيا وقطر، وقد تكون في أماكن أخرى لدينا اتصالات معها ومن الممكن دخول إيران“.

وأشار ناجي إلى أن ”متغير لامبدا هو أحد المتغيرات التي تم تحديدها لأول مرة في بيرو في أغسطس/ آب 2020، ومنذ ذلك الحين حددت أكثر من 40 دولة وجود هذا الفيروس لديها“.

وتوقع أن يدخل هذا الفيروس المتحور إلى إيران مما يزيد عدد الوفيات اليومية.

ومنذ يوليو/ تموز الماضي، تعاني إيران من الموجة الخامسة لتفشي فيروس كورونا، وقد زادت هذه الموجة من عدد الإصابات والوفيات اليومية.

وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الإثنين، عن تسجيل 33 ألفا و780 حالة إصابة مع 669 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ووفقا لهذا التقرير، فقد اقترب العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في إيران من 5 ملايين إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات أكثر من 107 آلاف حالة.