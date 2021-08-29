إسرائيل تسمح بجرعة ثالثة معززة ضد كورونا لمن تجاوز عمره 12 عاما‎

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

أعلنت إسرائيل الأحد، السماح بحصول كل من يزيد عمره على 12 عاما، على جرعة ثالثة معززة ضد فيروس كورونا، في محاولة لمنع تفش جديد للفيروس بسبب المتحورة دلتا.

وقال المدير العام لوزارة الصحة نحمان آش، ”نوسع اليوم إمكانية تلقي جميع السكان للجرعة الثالثة المعززة من اللقاح، شرط أن تكون قد مرت خمسة أشهر على تلقي الجرعة الثانية“.

وبحسب نحمان فإن القرار سار بدءا من اليوم.

وكانت السلطات قد سمحت في تموز/يوليو الماضي، لمن تجاوزت أعمارهم ستين عاما بالحصول على جرعة ثالثة معززة من اللقاح الخاص بعملاق الأدوية فايزر/بايونتيك.

لكن سرعان ما سمحت للفئات العمرية الأصغر بالحصول على الجرعة.

وتلقى أكثر من 5,4 مليون نسمة من سكان إسرائيل البالغ عددهم حوالي 9,3 مليون نسمة، جرعتين من اللقاح، بينما حصل على الجرعة الثالثة حتى الآن 1.9 مليون شخص.

وكانت الدولة العبرية قد شرعت أواخر كانون الأول/ديسمبر، في حملة تلقيح ساعدتها على خفض معدلات الإصابة بشكل كبير، لكن الأمور انقلبت مع بدء انتشار المتحورة دلتا الشديدة العدوى التي دفعت السلطات الشهر المنصرم، إلى إعادة فرض القيود بعد رفعها في حزيران/يونيو، مع مخاوف من إغلاق رابع في الأعياد اليهودية التي تصادف في ايلول/سبتمبر المقبل.

من جهته، قال وزير الصحة نيتسان هوروفيتس الأحد، إن ”الأبحاث الأخيرة المتعلقة بفاعلية الجرعة المعززة تؤكد بالإجماع أن اللقاح آمن وفعال في منع العدوى، ويقلل بشكل كبير من مخاطر الإصابة بأمراض خطيرة ومميتة“.

ودعا الوزير المواطنين إلى الحصول على اللقاح.

وسجلت إسرائيل خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، أكثر من سبعة آلاف إصابة جديدة.

وتجاوزت الدولة العبرية عتبة المليون إصابة بالفيروس، منذ اكتشاف الإصابات الأولى في شباط/فبراير 2020، فيما بلغ عدد الوفيات أكثر من 6950.