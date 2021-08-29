دراسة تكشف أسرارا عن الحياة الطويلة

كشفت دراسة أمريكية حديثة، صادرة عن جامعة ”جورجتاون“ ونشرها موقع ”ويب ميد“ الطبي، ما قالت إنها أسرار للحياة الطويلة، يأتي في مقدمتها ضرورة الاعتناء بالجسم والعقل معا بشكل متوازن.

ولفتت الدراسة إلى بعض الممارسات التي تعتبر أنها من ”أسرار طول الحياة“ بما فيها حماية الحمض النووي، واختيار الأصدقاء بحكمة، والعيش مثل اليابانيين، من أجل ضمان أن يعيش الإنسان بحالة جيدة في سن الشيخوخة.

الحمض النووي

مع تقدم الإنسان في العمر، تصبح نهايات الكروموسومات الخاصة به أقصر ما يجعله أكثر عرضة للإصابة بالمرض، لكن التغييرات في نمط الحياة يمكن أن تعزز الإنزيم الذي يجعلها أطول.

بالإضافة إلى ذلك، تظهر الدراسات أن النظام الغذائي، والتمارين الرياضية يمكن أن تساعد في حماية الكروموسومات.

الشيء الصحيح

وجدت الدراسة أن الأشخاص الذين يتمتعون بالضمير – بمعنى أنهم يهتمون بالتفاصيل ويفكرون في الأشياء ويحاولون فعل الصواب – يعيشون لفترة أطول.

ونصحت الدراسة من يريد السير في هذا الاتجاه، أن يفعل المزيد من أجل صحته، وأن يقوم باختيارات تؤدي إلى علاقات أقوى ومهن أفضل، حتى يحافظ على صحته مع التقدم في العمر.

اختر الأصدقاء بحكمة

تؤثر عادات أصدقائك عليك بشكل مباشر، لذا توصي الدراسة بالبحث عن رفقاء يتمتعون بأنماط حياة صحية، من أجل التأثر بنمط حياتهم في التغذية مثلا والابتعاد عن سلوكيات ضارة.

وأوضحت الدراسة، أن احتمالية الإصابة بالسمنة لمن لديه صديق يعاني من زيادة الوزن، وإمكانية الانجرار وراء التدخين لمن لديه أصدقاء مدخنون تكون أكبر، والعكس صحيح.

وأظهرت الدراسة، أن الإقلاع عن التدخين في سن الثلاثين قد يمنح الإنسان عقدا إضافيا كاملا. كما أن الإقلاع عن هذه العادة في سن 40 أو 50 أو 60 يمكن أن يضيف 9 أو 6 أو 3 سنوات إلى حياة الإنسان، على التوالي.

حمية البحر الأبيض المتوسط

أشارت الدراسة إلى أن النظام الغذائي المعروف بـ“حمية البحر الأبيض المتوسط“ يمكن أن يمنع فرص إصابة الإنسان بمتلازمة التمثيل الغذائي، وهي مزيج من السمنة وارتفاع نسبة السكر في الدم، وارتفاع ضغط الدم، وأشياء أخرى تجعله أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب والسكري.

والمقصود بتلك الحمية، نظام غذائي غني بالفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة وزيت الزيتون والأسماك، وينتشر عادة على نطاق واسع لدى الشعوب المطلة على البحر الأبيض المتوسط.

عش مثل اليابانيين في أوكيناوا

عاش شعب أوكيناوا باليابان ذات مرة أطول من أي مجموعة أخرى على وجه الأرض، وفسرت الدراسات ذلك بنظامه الغذائي الذي يحتوي على نسبة عالية من الخضار الخضراء والصفراء، والمنخفض السعرات الحرارية.

فقدان الوزن

إذا كنت تعاني من زيادة الوزن، فإن خفضه يمكن أن يحمي من مرض السكري وأمراض القلب، وحالات أخرى، تستنزف سنوات من حياتك بحسب الدراسة.

ونبهت الدراسة، إلى أن دهون البطن ضارة، لذا نصحت بالتركيز على محاولة التخلص منها من خلال تناول المزيد من الألياف وممارسة الرياضة بانتظام.

وأوضحت أن هناك دليلا على أن الأشخاص الذين يمارسون الرياضة يعيشون أطول في المتوسط ​​من أولئك الذين لا يمارسون الرياضة.

ويقلل النشاط البدني المنتظم من فرص الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية والسكري وبعض أنواع السرطان والاكتئاب، وقد يساعد حتى على البقاء أقوى من الناحية العقلية في سن الشيخوخة.

كن متدينا

أفادت الدراسة أن الشبكة الاجتماعية القوية التي تتطور بين الأشخاص الذين يتعبدون معًا قد تعزز الصحة، موضحة أن الأشخاص الذين يشاركون في الخدمات الدينية يعيشون لفترة أطول من أولئك الذين لا يشاركون.

اجعل النوم أولوية

الحصول على قسط كافٍ من النوم الجيد يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بالسمنة والسكري وأمراض القلب واضطرابات المزاج، وسيساعد النوم أيضًا على التعافي من المرض بشكل أسرع.

وأشارت الدراسة، إلى أنه الشخص الذي ينام أقل من 5 ساعات في الليلة يزيد بذلك من فرص الوفاة مبكرًا، وبالتالي نصحت بجعل النوم أولوية.

التوتر

نصحت الدراسة بمحاولة السيطرة على التوتر، لعيش حياة طبيعة وأطول، مشيرة إلى تجريب أساليب مثل ممارسة ”اليوجا“ أو التأمل أو التنفس العميق، لمدة بضع دقائق في اليوم على الأقل.