الإمارات تفتح تأشيرات السياحة للمطعمين من جميع الدول

أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن فتح استقبال طلبات تأشيرات السياحة للسياح المطعمين من جميع الدول والحاصلين على الجرعات الكاملة للقاح ”كوفيد-19“ المعتمدة من منظمة الصحة العالمية، وذلك اعتبارا من 30 أغسطس 2021، حسب وكالة أنباء الإمارات الرسمية ”وام“.

يأتي ذلك، وفقا للوكالة، ”تماشيا مع إستراتيجية الإمارات في خلق التوازن بين الصحة العامة ومختلف القطاعات الحيوية، ودعما للجهود الوطنية لتحقيق التعافي المستدام وإنعاش القطاع الاقتصادي“.

و“يشمل هذا القرار الدول التي تم منع القدوم منها مسبقا مع إلزامية الفحص المخبري السريع Rapid PCR في المطار، على أن تبقى الاشتراطات السابقة سارية على الفئات غير المطعمة شاملة الفئات المستثناة غير المطعمة“.

تجدر الإشارة أنه بالإمكان تسجيل شهادات التطعيم للمسافرين الراغبين بالاستمتاع بالمميزات التي يحصل عليها الأفراد الحاصلون على اللقاح في الإمارات، وذلك من خلال منصة الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية وتطبيق الحصن.