دراسة: سلالة "دلتا" من كورونا تضاعف احتمالات علاج المصابين بالمستشفيات‎‎

أظهرت دراسة جديدة أن المصابين بالسلالة دلتا المتحورة من فيروس كورونا يكونون على الأرجح أكثر عرضة للعلاج بالمستشفى بواقع الضعف مقارنة بمن يصابون بالسلالة المتحورة ألفا التي اكتُشفت لأول مرة في إنجلترا العام الماضي.

وقارنت الدراسة، التي استندت إلى أكثر من 43 ألف إصابة بـ“كوفيد-19″ لأشخاص لم يحصلوا في الغالب على لقاح للوقاية من المرض في إنجلترا، بين مخاطر العلاج بالمستشفى للمصابين بالسلالة دلتا التي أُكتشفت لأول مرة بالهند واحتمالات ذلك لدى المصابين بالسلالة ألفا، حسبما ذكرت ”رويترز“

وقالت آن بريسانيس، وهي واحدة من قادة الدراسة وخبيرة الإحصاءات بجامعة كمبردج: ”يسلط تحليلنا الضوء على أنه في حالة عدم وجود لقاح، سيفرض أي تفش للسلالة دلتا عبئا أكبر على الرعاية الصحية مقارنة بوباء ألفا“.

واستندت الدراسة إلى حالات إصابة بين آذار/مارس، وأيار/مايو، خلال المراحل الأولى من حملة التطعيم ضد كوفيد-19 في بريطانيا، لذلك لم تتمكن من تقييم المخاطر الإضافية للعلاج بالمستشفيات بالنسبة لغير المطعمين أو من لم يحصلوا على جرعات التطعيم بالكامل.

وتعتبر هذه الدراسة، التي نُشرت في مجلة ”لانست“ للأمراض المعدية، أمس الجمعة، الأكبر حتى الآن في تحليل حالات كوفيد-19 التي أكدها التسلسل الجيني للفيروس.

وكانت دراسة أعدتها السلطات الصحية الأمريكية نشرت الأسبوع الماضي، أظهرت أن فاعلية لقاحي فايزر وموديرنا المضادين لفيروس كورونا انخفضت من 91% إلى 66% منذ أن أصبحت المتحورة دلتا هي السائدة في الولايات المتحدة.

وأعدت الدراسة التي أجريت اختباراتها على آلاف الموظفين في مراكز رعاية صحية ومستشفيات في 6 ولايات لدراسة فاعلية اللقاحين، بموجب فحوص أجريت أسبوعيًا على متطوعين لرصد الإصابات المصحوبة بعوارض وتلك غير المصحوبة بأي عوارض.

وتلقّى أفراد طواقم الرعاية الصحية بغالبيتهم الساحقة أحد هذين اللقاحين، كما نشرت ”فرانس برس“.

وبين كانون الأول/ديسمبر 2020، ونيسان/أبريل 2021، كانت فاعلية هذين اللقاحين في منع الإصابة بالفيروس 91%، وفق بيانات نشرتها مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها، وهي الوكالة الفدرالية الرئيسة في البلاد.

لكن في الأسابيع التي أصبحت فيها المتحورة دلتا هي السائدة، أي مسؤولة عن أكثر من 50% من الإصابات، تراجعت الفاعلية إلى 66%.

إلا أن معدي الدراسة يشددون على أن هذا التراجع قد لا يكون ناجمًا حصرًا عن المتحورة دلتا، بل قد يكون مردّه تراجع الفاعلية مع مرور الوقت.