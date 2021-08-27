10 خرافات شائعة حول النظام الغذائي

يُطلق الكثير من خبراء التغذية تحذيرات بشأن بعض الأطعمة، خاصة لأولئك الذي يتبعون حمية غذائية ما أسهم بترسيخ الاعتقاد بأنها نصائح علمية.

لكن تلك النصائح لا ترتكز على علم حقيقي بحسب موقع ”ويب ميد“ الطبي الأمريكي، الذي أورد بعض هذه المعتقدات الخاطئة.

الأكل ليلًا يجعلك سمينًا

لا يوجد دليل قاطع على أن الوجبات في وقت متأخر من الليل تسبب لك زيادة في الوزن، وما نعرفه هو أن الكثير من السعرات الحرارية تسبب زيادة الوزن، وكثير من الأشخاص الذين يأكلون في الليل يميلون إلى الإفراط في تناول الطعام واختيار الأطعمة ذات السعرات الحرارية العالية.

ومع ذلك، فإن تناول الطعام قبل النوم مباشرة يمكن أن يؤدي إلى حرقة المعدة وعسر الهضم، لذا حاول الالتزام بأوقات الوجبات العادية.

بعض السكريات أسوأ من غيرها

يسبب سكر المائدة والعسل وشراب الذرة عالي الفركتوز سعرات حرارية (بين 48 و 64 ملعقة كبيرة).

وتظهر الأبحاث أن أجسامنا تمتص السكريات المضافة مثل شراب الذرة عالي الفركتوز، وسكر المائدة بطريقة مماثلة. بدلًا من تجنب نوع معين من السكر، حاول الحد من السكريات المضافة من أي نوع، مثل تلك الموجودة في الصودا والحلوى، والحلويات الأخرى.

القهوة ليست جيدة

هذه خرافة حول النظام الغذائي تم فضحها أخيرًا، عند تناول القهوة باعتدال (2 إلى 3 أكواب يوميًا) ، فهي جزء آمن من نظام غذائي صحي وتساهم في المواد الكيميائية النباتية المضادة للأكسدة.

في الواقع تشير الأبحاث إلى أن القهوة قد تساعد بتقليل خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2 وحصى المرارة ومرض باركنسون وحتى بعض أنواع السرطان. مع ذلك حافظ على السعرات الحرارية للقهوة تحت السيطرة. ابتعد عن الإضافات مثل: الكريمة، والسكر، والعصائر المنكهة.

الأفضل تقليل تناول الدهون

يحتاج جسمك إلى 3 عناصر غذائية لينمو: البروتين، والكربوهيدرات، والدهون، وتوجد الدهون المفيدة في الأطعمة مثل المكسرات، والبذور، والأسماك، والأفوكادو، والزيتون، ومنتجات الألبان قليلة الدسم الطاقة، وهي تساعد على إعادة بناء الخلايا، وإنتاج الهرمونات اللازمة.

الدهون التي يجب الحد منها أو تجنبها هي الدهون المشبعة والمتحولة الموجودة في الأطعمة، مثل: الزبدة، ومنتجات الألبان عالية الدسم، واللحوم الحمراء، والعديد من الأطعمة المصنعة.

التحول إلى ملح البحر لتقليل الصوديوم

هذه خرافة حول النظام الغذائي أيضًا، بالوزن تحتوي أملاح الطعام المكررة على نسبة الصوديوم نفسها الموجودة في ملح الطعام العادي.

أضف نكهة بالفلفل والأعشاب والتوابل بدلًا من ذلك، وعلاوة على ذلك نحصل على حوالي 75% من إجمالي استهلاكنا من الملح من الأطعمة المصنعة، والمجهزة، مثل: الحساء، والتوابل، والخلطات، والجبن، والسلع المعلبة.

شرب المزيد من الماء يخفض الوزن

ليس هناك شك بأن الماء أمر حيوي لجسمك، ولكن هل يساعد في إنقاص الوزن؟ ليس صحيحًا. إذا كان شرب الماء يجعلك بعيدًا عن المشروبات عالية السعرات الحرارية، فإن ذلك يمكن أن يساعدك بالتأكيد على إنقاص الوزن. لكن إضافة المزيد من الماء إلى نظامك الغذائي، دون تغيير أي شيء آخر، لا يحدث فرقًا بخفض الوزن.

تجنب الحبوب المصنعة

نعلم أن الحبوب الكاملة مفيدة لنا لأنها مليئة بالألياف، والفيتامينات، والمعادن، والمواد الكيميائية النباتية. وهذا لا يعني أنك بحاجة إلى التخلص من جميع الحبوب المصنعة.

في بعض الأحيان، كما هو الحال عندما يتعافى جسمك من حشرة معوية، قد تكون الحبوب المكررة ضرورية. وبعض الحبوب المصنعة مدعمة بحمض الفوليك. في حين أن الحبوب الكاملة هي الخيار الأكثر صحة، ويمكنك أيضًا إفساح المجال لبعض الحبوب المعالجة المدعمة.

الرياضيون بحاجة للكثير من البروتين

يعلم الجميع أن الرياضي يحتاج إلى أطنان من البروتين لبناء القوة والعضلات، أليس كذلك؟ حسنًا، ليس بالضبط لأن السر الحقيقي لتعزيز القوة والعضلات الرياضية يكمن في الحصول على سعرات حرارية كافية، والتركيز على التدريب المكثف، والحصول على وجبة خفيفة تحتوي على الكربوهيدرات والبروتينات (مثل حليب الشوكولاتة الخالي من الدسم) بعد فترة وجيزة من التمرين المكثف للعضلات.

الكثير من السكر يسبب مرض السكري

هل تشعر بالقلق من أن يؤدي حبك للكعك أو الحلوى إلى الإصابة بمرض السكري؟ توقف عن القلق بشأن أسطورة النظام الغذائي هذه. إذا لم تكن مصابًا بداء السكري فلن يتسبب تناول السكر في إصابتك بالمرض. ومع ذلك، فإن ما يزيد من خطر الإصابة بمرض السكري هو زيادة الوزن وعدم النشاط، لذا أُسدي معروفًا لجسمك: قلل من السعرات الحرارية، ومارس التمارين الرياضية.

الكربوهيدرات تؤدي إلى زيادة الوزن

توقف عن تصديق أسطورة النظام الغذائي هذه لأنه ليست كل الكربوهيدرات ضارة بالصحة. لكن يبدو أن الناس يفقدون الوزن عند اتباع نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات، أليس كذلك؟ صحيح أن هذه الأنظمة الغذائية تقلل دائمًا عدد السعرات الحرارية لكن بمرور الوقت تتراكم السعرات الفائضة وتؤدي لزيادة الوزن بصرف النظر عن عدد السعرات التي تحصل عليها من الدهون أو البروتين أو الكربوهيدرات.