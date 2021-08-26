9 أسباب رئيسة لرائحة الفم الكريهة

رائحة الفم الكريهة لا تأتي فقط من ضعف نظافة الفم، بل هناك أسباب أخرى بما فيها قرحة المعدة والأدوية والفواكه المجففة وحشوات الأسنان.

وبحسب موقع ”ويب ميد“ الطبي الأمريكي، فإن بعضا من تلك الأسباب يمكن التحكم بها بسهولة فيما يمكن علاج الأسباب الأخرى.

اللسان

البكتيريا الموجودة على اللسان هي السبب الرئيس لرائحة الفم الكريهة. نظف لسانك بفرشاة أسنانك أو مكشطة اللسان. سوف تقوم الكاشطات بعمل أفضل قليلاً. تجنب البلاستيك الهش الذي يمكن أن ينكسر وكذلك المعدن الذي يمكن أن يكون حادًا.

نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات

عندما تتوقف عن تناول الكربوهيدرات وتزيد من كمية البروتين التي تتناولها، يبدأ جسمك في حرق الدهون للحصول على الطاقة. هذه العملية تصنع مركبات تسمى الكيتونات، وتسبب رائحة الفم الكريهة.

في هذه الحالة، لن تحل النظافة الصحية للأسنان المشكلة، لأن هذا ليس السبب الجذري. أفضل رهان هو إخفاء أنفاسك بعلكة خالية من السكر.

نزلات البرد

التهابات الجهاز التنفسي مثل نزلات البرد والتهاب الشعب الهوائية يمكن أن تسبب لك رائحة الفم الكريهة. ذلك لأن البكتيريا المسببة للرائحة تحب أن تتغذى على المخاط.

وإذا كنت تعاني من انسداد في الأنف، فمن المرجح أن تلجأ إلى التنفس من الفم، ما قد يؤدي إلى جفاف فمك.

القرحة

قد لا تكون القرحة نفسها هي المشكلة. لكنّ نوعا من البكتيريا التي تسبب القرحة وتعرف باسم ”هيليكوباكتر بيلوري“، يمكن أن يؤدي أيضًا إلى رائحة الفم الكريهة. وقد يؤدي علاج البكتيريا إلى التخلص من الرائحة الكريهة.

الأدوية

يمكن لأكثر من 400 وصفة طبية والأدوية المتاحة دون وصفة طبية، بما في ذلك مضادات الاكتئاب وعلاجات الحساسية، أن تخنق تدفق اللعاب. يساعد هذا السائل على التخلص من الطعام والبكتيريا، ما يمنع رائحة الفم الكريهة.

لا يعد تغيير الأدوية خيارا دائما، لذلك توصي جمعية طب الأسنان الأمريكية بالحفاظ على رطوبة الجسم ومضغ العلكة الخالية من السكر للحفاظ على رطوبة فمك. يمكن أن تساعد أيضًا غسولات الفم الخاصة.

حجارة اللوزتين

هذه المجموعات الصغيرة ذات اللون الأبيض، المكونة من البكتيريا الصلبة وجزيئات الطعام والخلايا الميتة والمخاط، تنحصر في حواف اللوزتين والجزء الخلفي من لسانك. إنها غير ضارة بشكل عام باستثناء الرائحة.

غالبًا ما يتم إزاحتها من تلقاء نفسها ، ولكن يمكنك في بعض الأحيان تسريع العملية عن طريق الغرغرة بالماء المالح.

الفاكهة المجففة

تحتوي على نسبة عالية جدًا من السكر، وتحب البكتيريا المسببة للرائحة أن تتغذى عليها. يحتوي ربع كوب من الزبيب على 21 جرامًا من السكر. نفس الكمية من المشمش المجفف تحتوي على 17 جراما. هذا مثل تناول 4-5 ملاعق صغيرة من السكر النقي. بالإضافة إلى ذلك، الفواكه المجففة لزجة، لذلك يمكن أن تعلق بين أسنانك. بعد تناول وجبة خفيفة، تأكد من استخدام الخيط والفرشاة.

الحموضة المعوية

هناك نوعان من أعراض ما يسمى بـ ”ارتجاع المريء“ وهو اضطراب هضمي شائع. قد تكون رائحة الفم الكريهة ناتجة عن عودة بعض الأطعمة غير المهضومة، أو قد يكون السبب هو أن التهيج الناتج عن حمض المعدة يسبب لك التنقيط الأنفي الخلفي.

اطلب من طبيبك المساعدة إذا كنت تعاني من حرقة في كثير من الأحيان.

الأسنان المتشققة والحشوات

يمكن أن تحبس جزيئات الطعام وتكاثر البكتيريا، ما يؤدي إلى تسوس الأسنان وأمراض اللثة ورائحة الفم الكريهة. يمكن أن تسبب أطقم الأسنان غير الملائمة المشاكل نفسها.