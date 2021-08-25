أنشطة يومية للاستفادة من الفترة الصباحية

يأتي تحقيق أقصى قدر من الاستفادة من ساعات الصباح، بعد راحة ليلة هادئة والحصول على ساعات كافية من النوم العميق، فيما ينصح الخبراء ببعض الأنشطة للاستفادة من فترة الصباح.

ويقدم هذا التقرير أبرز 7 أنشطة يومية مهمة للاستفادة من الفترة الصباحية، وهي:

1- روتين صباحي جديد

ينصح خبراء الصحة بإنشاء نظام قوي يُمارس يوميًا في الصباح، من أجل الحفاظ على الإنتاجية طوال اليوم، ويتضمن ذلك التمارين الصباحية السريعة، والوجبات المغذية للجسم.

2- ضوء الشمس

يعد الحصول على بعض من ضوء الشمس صباحًا مفتاحًا للطاقة طوال اليوم، لأنه يحفز نشاط هرمونات اليقظة، ويساعد بتنظيم إيقاع الساعة البيولوجية.

3- حركة الجسم

لا بد من تحريك الجسم قبل كل شيء في الصباح، لكي ينشئ الطاقة والإندورفين، ويمهد الطريق لاختيارات صحية ومثمرة لبقية اليوم، بحسب أندريا روجر، مديرة نادي إكستيند بري الأمريكي للياقة البدنية ورقص الباليه.

4- الرياضة والضباب الدماغي

تعد ممارسة التمارين الرياضية في الصباح ضرورية، لأنها تجعلنا نتنفس بشكل أعمق، ما يسمح بتدفق المزيد من الأكسجين إلى الدماغ، وإزالة ضبابية الدماغ، ليصبح متيقظًا ومبدعًا ومنظمًا.

5- تمارين البار (Barre)

تعمل ممارسة رياضة سريعة لمدة 15 دقيقة، من تمارين البار Barre، على تحسين الأداء طوال اليوم بالشكل الأمثل.

6- أطعمة مرطبة

عند الاستيقاظ من النوم بعد قضاء ليلة نوم جيدة، غالبًا ما نبدأ في استخدام هواتفنا، ولكن يدعو خبراء الصحة بدلًا من ذلك إلى ضرورة البدء بشرب 16 أوقية من الماء الدافئ لإرخاء العضلات، وقد نشعر بعد الاستيقاظ من النوم بالجفاف الشديد، والتفكير الضبابي، والدوخة والتعب، وكلما أسرعنا في التجديد كان ذلك أفضل.

ويدعو خبراء التغذية، إلى رش بعض من ملح البحر وعصير الحمضيات لمساعدة الجسم على امتصاص الماء بشكل أفضل، أو صنع عصير فائق الترطيب يشمل بذور الشيا، والتفاح، والخيار، والتوت، للحفاظ على رطوبة الجسم لفترة أطول.

7- أطعمة للتفكير الإبداعي

توصي جينيفر هانواي أخصائية التغذية الشاملة من الولايات المتحدة، ببدء اليوم بتناول البروتين والألياف والدهون، للحفاظ على توازن السكر في الدم، والحفاظ على هرمونات الجوع، والتي تتضمن مسحوق بروتين لحم البقر الذي يتغذى على العشب، والكولاجين، والليمون، والخضر، وبذور الكتان، والأفوكادو، وحليب اللوز، بحسب موقع ”نيو بيوتي“.