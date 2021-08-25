جونسون آند جونسون: الجرعة المنشطة زادت من الأجسام المضادة لكورونا

كشفت شركة ”جونسون آند جونسون“، الأربعاء، أن جرعة منشطة من لقاحها المضاد لكوفيد-19، أدت إلى زيادة حادة في مستويات الأجسام المضادة، وفقا للبيانات الأولية من دراستين في مراحلهما الأولى.

والمقصود بـ“الجرعة المنشطة“، الجرعة الإضافية من المطعوم المضاد لفيروس كورونا، فيما يعتمد لقاح ”جونسون آند جونسون“ على جرعة واحدة، وتعتبر الثانية منه، إضافية أو ”منشطة“.

وقالت الشركة، في بيان صحفي، إن ”الجرعة الثانية من اللقاح أدت إلى زيادة الأجسام المضادة ”اللاصقة“ إلى 9 أمثال الأجسام التي تكونت بعد 28 يوما من الحقن بالجرعة الأولى“.

وعلى النقيض من الأجسام المضادة ”المتعادلة“، التي يمكن أن تقضي على الفيروس، فإن الأجسام المضادة ”اللاصقة“ تلتصق بالفيروس لكنها لا تقضي عليه أو تمنع إصابة الخلايا.

وتعمل الأجسام المضادة ”اللاصقة“ على تنبيه الجهاز المناعي لوجود الفيروس، حتى يمكن إرسال خلايا الدم البيضاء لتدميره.

وقد بدأت عدة دول من بينها الولايات المتحدة، إتاحة جرعات منشطة للأفراد المعرضين للإصابة، ومنهم من يعانون من مشاكل مناعية، مع انتشار سلالة دلتا وإصابة بعض من تم تطعيمهم باللقاح بكوفيد-19.

ولم يسبق وجود أدلة على أثر الجرعة المنشطة من لقاح ”جونسون آند جونسون“.

ويترقب المستشارون في المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية، من الشركة، أنباء عن كيفية نصح الأفراد المعرضين لمشاكل مناعية الذين تلقوا لقاح ”جونسون آند جونسون“.

وتقول الشركة، إن الدراستين أظهرتا زيادة كبيرة في استجابات الأجسام المضادة ”اللاصقة“ في المشاركين فيهما بين الأعمار من 18 سنة إلى 55 سنة، وكذلك من هم في الخامسة والستين أو أكثر ممن تلقوا جرعة منشطة أقل تركيزا.