دراسة: انخفاض فاعلية لقاحي فايزر وموديرنا ضد المتحورة دلتا إلى 66%

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

أظهرت دراسة أعدتها السلطات الصحية الأمريكية أن فاعلية لقاحي فايزر وموديرنا المضادين لفيروس كورونا انخفضت من 91% إلى 66% منذ أن أصبحت المتحورة دلتا هي السائدة في الولايات المتحدة.

وأعدت الدراسة التي أجريت اختباراتها على آلاف الموظفين في مراكز رعاية صحية ومستشفيات في 6 ولايات لدراسة فاعلية اللقاحين، بموجب فحوص أجريت أسبوعيًا على متطوعين لرصد الإصابات المصحوبة بعوارض وتلك غير المصحوبة بأي عوارض.

وتلقّى أفراد طواقم الرعاية الصحية بغالبيتهم الساحقة أحد هذين اللقاحين.

وبين كانون الأول/ديسمبر 2020، ونيسان/أبريل 2021، كانت فاعلية هذين اللقاحين في منع الإصابة بالفيروس 91%، وفق بيانات نشرتها مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها، وهي الوكالة الفدرالية الرئيسة في البلاد.

لكن في الأسابيع التي أصبحت فيها المتحورة دلتا هي السائدة، أي مسؤولة عن أكثر من 50% من الإصابات، تراجعت الفاعلية إلى 66%.

إلا أن معدي الدراسة يشددون على أن هذا التراجع قد لا يكون ناجمًا حصرًا عن المتحورة دلتا، بل قد يكون مردّه تراجع الفاعلية مع مرور الوقت.

وكتب معدو الدراسة ”على الرغم من أن هذه البيانات المرحلية تشير إلى تراجع طفيف لفاعلية اللقاحين المضادين لكوفيد-19 في منع الإصابة، يؤكد الانخفاض المستمر في مخاطر العدوى بنسبة الثلثين أهمية التلقيح ضد فيروس كورونا وفوائده“.

ولا تشير الدراسة إلى أي فارق بين فاعلية لقاحي فايزر وموديرنا.

وكانت دراسات عدة قد أشارت إلى انخفاض فاعلية اللقاحات إزاء المتحورة دلتا، على الرغم من اختلاف النسب بين دراسة وأخرى.

وانخفاض فاعلية اللقاحات هي أحد الأسباب التي دفعت السلطات الصحية الأمريكية إلى إطلاق حملة لإعطاء جرعة ثالثة معززة من لقاحي فايزر وموديرنا المضادين لكوفيد-19، لجميع الأمريكيين، اعتبارًا من 20 أيلول/سبتمبر.

لكن السلطات تشدد على أن فاعلية اللقاحات في منع العوارض الخطرة لدى المصابين والحؤول دون دخولهم المستشفى، ووفاتهم، تبقى مرتفعة.

وأظهرت دراسة أخرى نشرتها، الثلاثاء، مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها أجريت على مصابين في لوس أنجليس بين، مطلع أيار/مايو، ونهاية تموز/يوليو، أن احتمال إدخال الأشخاص غير الملقحين إلى المستشفى أكبر بـ29 مرة مقارنة بالملقحين.

وأصبحت دلتا هي المتحورة السائدة في الولايات المتحدة، مطلع تموز/يوليو، وهي مسؤولة حاليًا عن أكثر من 98% من الإصابات.