الصحة الفلسطينية تستقبل نصف مليون جرعة لقاح كتبرعات أمريكية

وصلت اليوم الثلاثاء 500 ألف جرعة من لقاح كوفيد-19، تبرعت بها الولايات المتحدة إلى الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، حيث يعمل المسؤولون الفلسطينيون على رفع نسب الإقبال على تلقي التطعيم ومواجهة الزيادة في الحالات الجديدة من خلال إلزام بعض العاملين بالحصول على اللقاح.

وبدأ الفلسطينيون الحصول على اللقاحات في فبراير شباط، لكن بالرغم من شراء أو تلقي ما وصفها المسؤولون ”بالجرعات الوفيرة“، توقفت نسبة الإقبال عند 35 بالمئة فقط من الفلسطينيين المؤهلين عمريا في الضفة الغربية، وحوالي 11 بالمئة في غزة.

وقال رئيس الوزراء محمد اشتية، الذي تتمتع سلطته الفلسطينية بحكم ذاتي محدود في الضفة الغربية، أمس الإثنين، إن موظفي القطاع العام الذين لم يتلقوا التطعيمات سيحالون إلى إجازات غير مدفوعة الأجر بأثر فوري.

وكتب إياد البزم المتحدث باسم وزارة الداخلية في حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، التي تحكم غزة على تويتر، أن حماس تطالب جميع العاملين ومقدمي الخدمات بتلقي التطعيم بحلول الأول من سبتمبر أيلول.

ومع تبرع الولايات المتحدة البالغ 500 ألف جرعة من لقاح مودرنا، والذي تم تسهيله من خلال مبادرة الوصول العالمي للقاحات كوفيد-19 (كوفاكس)، يقول الفلسطينيون إنهم تلقوا حتى الآن 2.5 مليون جرعة. وستتلقى الضفة الغربية 300 ألف جرعة من هذه التبرعات، بينما سيحصل قطاع غزة على 200 ألف.

ويتوقع مسؤولون أيضا تلقي مليون جرعة من لقاح فايزر-بيونتك في سبتمبر أيلول.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قد أعلنت بالتزامن مع ذلك عن تسلمها 500 ألف جرعة من لقاح ”موديرنا‘ المضاد لفيروس كورونا، بتبرع أمريكي.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية على لسان وزيرتها مي الكيلة، في مؤتمر صحفي عقدته في مدينة رام الله، ”نعلن اليوم استلام نصف مليون جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا من نوع موديرنا، مقدمة من الحكومة الأمريكية عبر آلية كوفاكس، بواقع 300 ألف جرعة للضفة الغربية و200 ألف جرعة إلى قطاع غزة ”.

ودعت وزيرة الصحة الفلسطينية المواطنين للتوجه لأخذ الطعومات المضادة لفيروس كورونا، مؤكدة أن اللقاحات متوفرة للجميع.

وعقدت الوزيرة اللقاء، بمشاركة رئيسة وحدة الشؤون الفلسطينية بالإنابة ستايسي باريوس ومدير مكتب منظمة الصحة العالمية في فلسطين، ريتشارد بيبيركورن، والممثلة الخاصة لمنظمة اليونيسيف في فلسطين لوسيا المي، حيث أكدت باريوس، ”نشارك هذه اللقاحات لإنقاذ الأرواح ووضع حد للوباء“.

وارتفعت الإصابات الجديدة منذ ظهور السلالة دلتا شديدة العدوى. وقالت وزيرة الصحة في السلطة الفلسطينية مي الكيلة، إن ”المؤشرات تدل على أننا في بداية الموجة الرابعة من حيث عدد الإصابات والوفيات وإشغال المستشفيات“.

وارتفعت حالات الإصابة في الضفة الغربية، التي يقطنها ثلاثة ملايين فلسطيني، إلى 696 اليوم، مقارنة مع 83 فقط قبل أسبوعين. وشهدت غزة، حيث يعيش مليونا فلسطيني، 874 حالة إصابة اليوم، ارتفاعا من 77 قبل أسبوعين.