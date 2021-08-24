"التفريغ المزدوج".. تقنية بسيطة لمنع التهاب المسالك البولية

التهابات المسالك البولية مزعجة وغير مريحة ومؤلمة في معظم الأحيان، وهي تؤثر على المجاري البولية وتؤدي إلى التهاب المثانة وعدوى بالكليتين.

وإذا لاحظت أي أعراض غريبة عند الذهاب إلى الحمام ، خاصة أي دم أو حمى أو ألم مستمر يجب عليك التحدث إلى طبيبك لاستبعاد أي أسباب محتملة أخرى.

ولكن كما هو الحال مع معظم المشكلات الطبية، فإن الوقاية أفضل من العلاج، وهناك بعض الاحتياطات التي يمكنك اتخاذها لتقليل خطر الإصابة بالتهاب المسالك البولية، بما في ذلك كيفية التبول الفعلي.

وبحسب طبيبة مختصة في لندن، فإن ”التفريغ المزدوج“، هو أسلوب لضمان خروج كل البول من الجسم، وهو أمر لا يحدث دائما إذا كنت في عجلة من أمرك.

وقالت الدكتورة شري داتا استشارية أمراض النساء والتوليد في عيادة ”MyHealthcare“ في لندن: ”كثير من الناس لا يفرغون مثانتهم تماما، إذا كانوا في عجلة من أمرهم على سبيل المثال، ما يؤدي إلى ترك كمية كبيرة من البول داخل المثانة، وإحدى طرق معالجة ذلك هي استخدام تقنية التفريغ المزدوج، وهذا يعني أنك تتبول ثم تتوقف وتفرغ مرة أخرى“.

وأضافت لصحيفة ”مترو“ البريطانية: ”بعض الأشخاص يتبولون وهم جالسون ما عليهم سوى تفريغ مثانتهم ثم الوقوف والعودة للجلوس والتفريغ مرة ثانية، الأمر بهذه البساطة، ويمكن أن يحدث فرقا كبيرا على المدى الطويل“.

ولفتت الدكتورة داتا إلى أن الهدف من تقنية ”التفريغ المزدوج“ هو محاولة التأكد من عدم وجود بول متبقٍ في المثانة؛ لأن البول الساكن بمرور الوقت يمكن أن يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بالعدوى.

ما هي تقنية التفريغ المزدوج؟

بحسب الدكتورة داتا، اجلس بشكل صحيح على مقعد المرحاض، ومن المهم أن تمنح نفسك وقتا كافيا للتبول وعدم إجهاد البول أو دفعه للخارج.

وأشارت إلى أن الميل للأمام أثناء وبعد التبول يمكن أن يساعد أيضا على التفريغ، لافتة إلى أن بعض الناس يجدون أنهم مضطرون إلى الانحناء إلى الأمام، وإلى الجانب لتمرير المزيد من البول.

وقالت إنه بعد الانتهاء من التبول، قف وتحرك قليلا لعدة دقائق ثم عد إلى المرحاض وحاول تمرير المزيد من البول.

وأوضحت أن زيارة المرحاض ما بين ست إلى ثماني مرات يوميا تعتبر أمرا عاديا، مضيفة أن تكرار التبول يعتمد على مقدار ما يشربه الشخص.

وقالت: ”إذا كنت تشرب الكثير من الماء والسوائل الأخرى وخاصة المشروبات المحتوية على الكافيين، فمن المعقول أن تضطر إلى إفراغ مثانتك كل ساعة أو ساعتين، ولا يتعلق الأمر فقط بكمية السوائل ولكن أيضا بنوع السوائل التي تشربها“.

ونصحت بوجود وعاء مرحاض أبيض نقي، يمكّنك من رؤية لون البول، حيث يمكنك تقييم ما إذا كنت تشرب الكثير أو القليل“.

ونبهت الدكتورة داتا إلى أنه يمكن أن تصبح التهابات المسالك البولية خطيرة إذا حدثت كثيرا وتركت دون علاج؛ ما يؤدي إلى إتلاف الكلى والدخول في مجرى الدم.

مشيرة إلى أنه يمكن علاجها بالمضادات الحيوية مع زيادة تناول السوائل، وبتناول مسكنات الألم التي لا تستلزم وصفة طبية، وشرب عصير التوت البري.