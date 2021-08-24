كيف تحقق أقصى استفادة من الحياة بعد سن الخمسين؟

من المحتمل أن تكون تجاهلت العادات الصحية في الثلاثينات والأربعينات من العمر، لكن تغيير نمط حياتك في الخمسينات من العمر وما بعدها يمكن أن يحدث فرقا كبيرا.

وبحسب موقع ”ويب ميد“ الطبي الأمريكي يمكن للأشخاص فوق سن الخمسين اتباع مثل هذه العادات والأساليب لحماية صحتهم والحفاظ على قوتهم.

تناول الدهون الصحية

أنت تعلم _حقّا_ أن الدهون المشبعة ضارة بالشرايين وصحة القلب لكنها قد تضر _أيضا_ بتركيزك وذاكرتك، لذا قلل من تناول اللحوم الحمراء والزبدة والأطعمة الأخرى.

وبدلا من ذلك أضف المزيد من الأسماك، والدهون من النباتات، مثل: بذور الكتان، والمكسرات. قد يكون لهذه الدهون الصحية فوائد إضافية لقلبك وعقلك.

احم مفاصلك

التقدم في العمر لا يعني التخلي عن الجري الصباحي. اعتاد الناس على الاعتقاد بأن الجري قد يدمر ركبهم، لكن بحثا جديدا يشير إلى أنه قد يقويها من خلال تقوية العضلات التي تحميها ولا يبدو أنه يزيد من خطر الإصابة بالتهاب المفاصل.

ومع ذلك، إذا كنت تعاني من التهاب المفاصل أو تلف المفاصل، فقد يكون الجري غير مفيد لكن لا يزال بإمكانك الاستفادة من التمرين. يمكن أن تساعدك الأنشطة غير الشديدة، مثل: المشي أو ركوب الدراجات، في تقوية العضلات ودعم المفاصل وتقليل الألم.

استمر في التعلم

فاجئ نفسك، بدلا من الالتزام بما هو مألوف ومريح، تعامل مع شيء جديد. اذهب إلى أماكن خارجة عن المألوف، مثل: تكوين صداقات جديدة، وتعلم العزف على آلة موسيقية، أو لغة إضافية.

ستبني التجارب الجديدة مسارات جديدة في عقلك، وتحافظ على صحة عقلك مع تقدمك في العمر.

قلل من استهلاك الملح

هل ضغط دمك أعلى مما كان عليه من قبل؟ هذا ليس غريبا فهذا طبيعي مع تقدمنا في السن، لكن ينبغي التقليل من الملح في النظام الغذائي.

أسوأ مصادر الملح هو الأطعمة الجاهزة والمعبأة، كما يمكن أن يحتوي الخبز واللفائف أيضا على الكثير من الملح.

وإذا أردت علاجا طبيعيا تناول موزة على سبيل المثال فهي ستقلل البوتاسيوم من تأثير الصوديوم في نظامك الغذائي وقد تخفض ضغط الدم.

تجنب الإصابة بمرض الزهايمر

هل تريد أن تحافظ على عقلك حادا مع تقدمك في السن؟ ما عليك سوى الاستمرار في التحرك.

يمكن أن تؤدي ممارسة التمارين الرياضية بانتظام في منتصف العمر إلى تقليل احتمالات إصابتك بمشكلات في الذاكرة والتفكير عندما تكبر بمقدار النصف تقريبا.

وتعزز التمارين من تدفق الدم إلى دماغك وتساعد الخلايا الجديدة على النمو هناك، إذ إن 30 دقيقة من المشي أو ركوب الدراجة أو حتى البستنة 5 أيام في الأسبوع يمكن أن تحدث فرقا.

اختر الطعام بذكاء

مع تقدمك في السن، يتباطأ التمثيل الغذائي لديك وتحتاج إلى سعرات حرارية أقل.

اختر الأطعمة المليئة بالعناصر الغذائية التي تحتاجها، وتناول الخضار الورقية الداكنة والفواكه والخضراوات الملونة مع زيادة منتجات الألبان قليلة الدسم للحصول على الكالسيوم للعظام.

احرص على تناول الأطعمة المدعمة، مثل الحبوب التي تحتوي على فيتامين B12 والحليب وفيتامين D، وقلل من السعرات الحرارية الفارغة من المشروبات السكرية والحلويات.

حافظ على التوازن

يعد التوازن الجيد أحد أفضل الطرق لمنع السقوط والإصابات الخطيرة المحتملة.

اجعل هذه التمارين جزءا من يومك: قف على قدم واحدة أو امش من الكعب إلى أخمص القدمين كما لو كنت تمشي على عارضة خشبية.

كن اجتماعيا

اقضِ المزيد من الوقت مع الأصدقاء أو العائلة لأن ذلك يمكن أن يساعد في الحفاظ على عقلك يقظا. ويتمتع الأشخاص الاجتماعيون بتفكير أكثر دقة ويقل احتمال تعرضهم لمشاكل في الذاكرة مع تقدمهم في العمر.

منع التجاعيد

تريد بشرتك أن تتحدى السنين؟ استخدم واقي الشمس كل يوم: إنه يمنع التجاعيد حقا. ولم يفت الأوان -حتى الأشخاص الذين لم يبدؤوا في استخدامه حتى منتصف العمر لا يزالون يحصلون على فائدة.

النوم السليم

قد تحتاج إلى قسط أقل من النوم هذه الأيام عما اعتدت عليه. هذا أمر عادي. ولكن إذا كنت تحصل على أقل من 7 ساعات في الليلة الواحدة، أو تشعر بالإرهاق أثناء النهار، فهناك خطأ ما.

الأرق ليس جزءا طبيعيا من التقدم في السن. تمرن أكثر، وابتعد عن الكحول، وناقش أمر الأدوية التي تتناولها مع طبيبك.

ابحث عن العلاج إذا كانت لديك مشكلة أساسية، مثل: الاكتئاب أو القلق، فهذا يمكن أن يساعدك على النوم بهدوء مرة أخرى.