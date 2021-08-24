4 أطعمة للتحكم في تساقط الشعر بعد الإصابة بفيروس كورونا

يعاني الكثير من الأشخاص من مشكلة تساقط الشعر بعد التعافي من فيروس كورونا، فقد أصبح تساقط الشعر بعد كوفيد-19، حقيقة يواجهها الكثير من الناس في الوقت الحاضر، وفقا لخبراء التغذية.

ويرجع خبراء التغذية أسباب تساقط الشعر وخفته أثناء مرحلة التعافي إلى ضعف جهاز المناعة، الذي يصبح أضعف بسبب الإجهاد، ومع ذلك، هناك طريقة جيدة لمعالجة هذا الأمر، من خلال الانتباه إلى النظام الغذائي، حيث يساعد ذلك في إمداد الجسم بالمغذيات الأساسية التي تساعد في بناء المناعة، وبالتالي تساعد في نمو الشعر والتحكم في تساقطه.

وفي ما يلي أفضل الأطعمة التي يجب تناولها لمعالجة مشكلة تساقط الشعر بعد الإصابة بفيروس كورونا:

الزبيب الأسود

يعتبر الزبيب الأسود إضافة رائعة لنظامك الغذائي، لأنه يحتوي على مضادات الأكسدة الطبيعية وغني بالحديد. قم بتضمين حفنة من الزبيب الأسود في وجبة الإفطار اليومية للحصول على نتائج أسرع للحد من تساقط الشعر وتعزيز المناعة.

الأملا

تحتوي فاكهة الأملا على العديد من الفوائد الصحية، فهي واحدة من أهم الفواكه وأكثرها استخداما في طب الأيورفيدا، حيث إنها غنية بمضادات الأكسدة وفيتامين C و E، وهذه بمثابة عصا سحرية لعلاج معظم مشاكل الشعر.

وللحد من تساقط الشعر، يتم نقع كمية من فاكهة أملا المجففة في زيت جوز الهند للحصول على زيت أسود، ومن ثم تدليك فروة الرأس به مرتين أسبوعياً للحصول على أفضل النتائج.

أوراق الكاري

تعد أوراق الكاري علاجا فعالا لمشكلة تساقط الشعر، كونها غنية بالمواد المضادة للأكسدة التي ترطب فروة الرأس، كما تخلص من بصيلات الشعر الميتة.

وتعتبر أوراق الكاري مصدرا جيدا للبروتينات وبيتا كاروتين، وكلاهما يمنع تساقط الشعر وترققه، كما أنها أوراق غنية بالأحماض الأمينية التي تساعد على تقوية المسامات والحفاظ عليها صحيا.

قم بغلي 10 غرامات من مسحوق أوراق الكاري في 100 مل من الماء حتى تقلص إلى الربع. يمكنك تناول هذا المشروب في الصباح قبل تناول وجبة الإفطار 3 مرات يوميا لمدة 4 أسابيع، وسوف ترى بالتأكيد مشاكل شعرك تتلاشى نهائيا.

السبانخ

السبانخ مهمة جدا ليس فقط في الحفاظ على صحة شعرك، ولكن أيضا في تزويده بالفيتامينات والعناصر الغذائية الأساسية التي تساعد في علاج الشعر التالف واستعادة صحته.

كما أن السبانخ تعد مصدرا غنيا بفيتامينات A و K و E و C و B جنبا إلى جنب مع المنغنيز والزنك والحديد وأحماض أوميغا 3 الدهنية التي تحافظ على صحة فروة رأسك، حيث تعمل هذه الفيتامينات على تحسين مستويات الكولاجين والكيراتين وتسريع عملية نمو الشعر.