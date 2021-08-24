كيفية استخدام زيت الثوم لعلاج التهابات الأذن

الثوم معروف بخصائصه القوية كمضاد حيوي، فهو يساعد في علاج نزلات البرد والانفلونزا والتهاب الحلق وعسر الهضم، كما أنه مطهر ومضاد للميكروبات وللبكتيريا.

وتظهر فوائد الثوم على وجه الخصوص في علاج التهابات الأذن، حيث أظهرت الدراسات أن زيت الثوم فعال للغاية في علاج التهابات الأذن على غرار المضادات الحيوية، ولكن دون الآثار الجانبية الشائعة في المضادات الحيوية، التي تشمل القضاء على بكتيريا الأمعاء الصحية.

ووفقاً لموقع ”فاكازا نيوز“، يمكن لمزيج زيت الثوم والزيتون أن يساعد في محاربة عدوى الأذن مع تسكين الآلام أيضا.

طريقة إعداد زيت الأذن بالثوم

المكونات:

1-2 فص ثوم مقشر ومقطع إلى شرائح.

2 ملعقة كبيرة من زيت زيتون.

مصفاة وقماش قطني وبرطمان أو وعاء مشابه وقطارة وغلاية مزدوجة.

طريقة الإعداد:

ضع الثوم والزيت في الجزء العلوي من الغلاية المزدوجة قبل وضعها على نار هادئة لمدة 10 -15 دقيقة تقريبا.

ضع مصفاة شبكية فوق وعاء أو كوب أو البرطمان، وقطعة من القماش القطني في الجزء العلوي من المصفاة.

صب الزيت من خلال القماش القطني والمصفاة، قبل عصر قطعة القماش للحصول على الزيت العالق، واحرص على عدم وجود قطع ثوم متبقية في الزيت، مهما كانت صغيرة، قبل نقله إلى زجاجة القطارة التي يتم بعد ذلك حفظها في مكان بارد ومظلم أو الثلاجة.

طريقة الاستخدام:

يجب تدفئة زيت الثوم قبل كل استخدام، من خلال وضع زجاجة القطارة في وعاء به ماء دافئ وتركه حتى يصبح دافئا وليس ساخنا.

يستلقي المصاب بعدوى الأذن على جانبه مع توجيه الأذن المصابة للأعلى، ويتم وضع 3-5 قطرات من الزيت في الأذن في حالة الاستخدام على الأطفال، والمزيد بما يصل إلى ربع ملعقة صغيرة أو كل ما تحتويه القطارة في حالة البالغين.

يتم وضع قطعة قماش دافئة وجافة أو زجاجة ماء ساخن فوق الأذن لمدة 5-10 دقائق، وتكرار العملية على الأذن الأخرى.

وللحصول على أفضل فوائد، يمكن تكرار هذه العملية ثلاث مرات في اليوم، ولكن، لا ينبغي استخدام زيت الثوم لعلاج عدوى أذن السباح أو إذا كان هناك اشتباه في انفجار طبلة الأذن.