إيران تكذب "توجهها" لاستيراد 20 مليون جرعة من لقاح فايزر

كذبت إيران، يوم الاثنين، ما تم تداوله بشأن توجهها لاستيراد 20 مليون جرعة لقاح من شركة فايزر الأمريكية.

وقال المتحدث باسم منظمة الغذاء والدواء التابعة لوزارة الصحة الإيرانية، كيانوش جهانبور، إن حديث بعض المسؤولين في بلاده عن ”إمكانية استيراد 40 مليون جرعة لقاح من بينها 20 مليونا من شركة فايزر مجرد شائعات وكذب“.

وأضاف جهانبور، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على ”تويتر“، أن ”حصة إيران من كوفاكس ـ وهي آلية عالمية لتأمين اللقاحات ـ هي 16 مليونا و800 ألف جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، وقد تم تسليم 2.2 مليون منها“.

وأضاف: ”لذلك إذا سمعت أنه يمكن توفير 20 مليون جرعة من لقاح خاص من كوفاكس، فأنت تواجه كذبة شائعة، فلا تأخذ الأمر على محمل الجد!“.

تغريدة جهانبور جاءت ردا على ما ذكره ناصر رياحي، رئيس اتحاد مستوردي الأدوية في إيران، الذي قال إن ”ما يصل إلى 20 مليون جرعة من لقاح فايزر الأمريكي يمكن استيرادها عبر ألمانيا، و20 مليون جرعة من اللقاح الأمريكي جونسون اند جونسون عبر بلجيكا عن طريق آلية كوفاكس“.

ولطالما كانت قضية لقاح كورونا في إيران موضع جدل منذ شهور، ففي كانون الثاني/ يناير، حظر المرشد علي خامنئي استيراد اللقاحات الأمريكية والبريطانية المضادة لفيروس كورونا.

وتستخدم الحكومة الإيرانية حاليا بشكل أساسي لقاحات شركة ”سينوفارم“ الصينية، بالإضافة إلى لقاح ”بركة“ المحلي الإيراني ولقاح آخر من كوبا؛ بهدف تقليل معدل الوفيات والإصابات اليومية المرتفعة.

وتسبب قرار خامنئي بحظر استيراد اللقاحات الأجنبية من أمريكا وبريطانيا بارتفاع عدد الوفيات بشكل حاد منذ الشهر الماضي، الأمر الذي دفع خامنئي مؤخرا إلى الإعلان عن السماح لحكومة الرئيس الجديد إبراهيم رئيسي باستيراد اللقاحات وتوفيرها بأي وسيلة ممكنة.

وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية، في وقت سابق من اليوم، تسجيل 610 حالات وفاة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، وتسجيل أكثر من 38 ألف إصابة.

بدوره، حذر قائد مقر مكافحة كورونا في طهران، علي رضا زالي، من السلالة الجديدة لفيروس كورونا والمعروفة بـ“لامبدا“ (lambda).

وقال زالي في تصريحات صحافية: ”علينا الحذر من سلالة لامبدا المتحورة من فيروس كورونا“، مبينا أن ”هذه السلالة انطلقت من البيرو وانتشرت في 52 دولة، ولا بد من الحذر كي لا تدخل البلاد، فهذه السلالة أخطر وأسرع انتشارا من سلالة دلتا، ولا تتأثر كثيرا باللقاحات المضادة لكورونا“.