"الصحة العالمية": لا نستطيع نقل إمدادات طبية إلى أفغانستان

قالت منظمة الصحة العالمية اليوم الاثنين، إن 500 طن من الإمدادات الطبية، تشمل معدات جراحية وعلاجات للالتهاب الرئوي عند الأطفال كان من المقرر تسليمها لأفغانستان هذا الأسبوع، تعطلت بسبب القيود المفروضة على مطار كابول.

وقالت المتحدثة إيناس همام في بيان أرسل بالبريد الإلكتروني لرويترز ”كانت (الإمدادات) جاهزة وكان من المقرر تسليمها لأفغانستان هذا الأسبوع. لكن الآن وبعد إغلاق المطار أمام الرحلات التجارية، لم يعد باستطاعتنا إدخالها“.

وذكرت أن المنظمة تدعو الطائرات الفارغة إلى تحويل مسارها إلى دبي حيث تخزن المنظمة الشحنات، لالتقاط الإمدادات في طريقها لنقل من يتم إجلاؤهم من البلاد.

وفي سياق منفصل طالب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس اليوم الاثنين، بتأجيل جرعات لقاحات كوفيد-19 التنشيطية، مشيرا إلى أن الأولوية ينبغي أن تكون لزيادة معدلات التطعيم في الدول التي تم تطعيم 1-2% فقط من سكانها.

وقال خلال زيارة لبودابست إن سلالات أقوى من فيروس كورونا يمكن أن تظهر إذا لم ترتفع معدلات التطعيم عالميا، وإن اللقاحات التي من المزمع أن تكون جرعات تنشيطية يجب التبرع بها للدول التي لم يتلق الناس فيها إلى الآن جرعتهم الأولى أو الثانية.