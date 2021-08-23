غزة تدخل مرحلة حرجة من تفشي "كورونا" وإصابات بـ"متحور دلتا"

دخل قطاع غزة مرحلة ثالثة وحرجة من تفشي فيروس ”كورونا“ المستجد، فيما رصدت إصابات بـ“متحور دلتا“، حسب ما كشفته، وزارة الصحة الفلسطينية في القطاع، اليوم الإثنين.

وقال نائب مدير عام الرعاية الأولية في الوزارة، مجدي ضهير، في مؤتمر صحفي عقده في غزة، إنه ”بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية، تم إرسال مجموعة من العينات للفحص المخبري خارج غزة، لمعرفة نوعية الطفرات والسلالات ومدى انتشارها، وإن النتائج أثبتت وجود فيروس دلتا المتحور في قطاع غزة“.

وأضاف أن ”القطاع دخل فعليًا في الموجة الثالثة من جائحة كورونا، والتي بدأت الانتشار والتفشي داخل المجتمع“.

وتابع: ”وفق المعطيات ومؤشرات المنحنى الوبائي، نتوقع زيادة غير مسبوقة في عدد الإصابات بالفيروس خلال الأسابيع المقبلة، وأن تكون الموجة عنيفة“.

وقال ضهير، إن ”الإقبال المحدود على مراكز التطعيم، وعدم الالتزام المجتمعي بإجراءات الوقاية والسلامة الصحية، في ضوء بدء الموسم الدراسي الجديد، يضع الجميع أمام خطر حقيقي، يتمثل في تفاقم الحالة الوبائية في غزة، وبالتالي زيادة عدد الحالات الخطرة والحرجة“.

وأعلنت الصحة الفلسطينية، تسجيل 663 إصابة جديدة بفيروس كورونا في غزة خلال 24 ساعة الماضية، وهي أعلى حصيلة يسجلها القطاع منذ نحو خمسة أشهر.

وعلى ضوء تطورات انتشار ”كورونا“، قررت الوزارة إلزام جميع العاملين في كافة الوزارات والهيئات الحكومية، بتلقي اللقاح ضد الفيروس“، مشيرة إلى أنه ”سيتم اتخاذ المقتضى القانوني بحق المخالفين منهم، وإلزام جميع مقدمي الخدمات والمهن والحرف والأعمال والوظائف التي لها علاقة مباشرة بالجمهور، بتلقي اللقاح، كشرط للاستمرار في أعمالهم“.

وبدأ العام الدراسي في القطاع قبل أيام، ما يزيد من إمكانية تفشي الفيروس بشكل كبير، خاصة في ظل اكتظاظ الصفوف المدرسية، وضعف الإقبال على تلقي اللقاح المضاد لـ“كورونا“.

وكان مسؤول طبي فلسطيني في غزة، حذر يوم الخميس الماضي، من أن القطاع، الذي يقطنه زهاء مليوني نسمة، مقبل على موجة جديدة من انتشار الفيروس، ما ينذر بخطورة كبيرة.

وقال مدير مجمع (الشفاء) الطبي في غزة، محمد أبو سلمية، إن وزارة الصحة رفعت الجاهزية في المستشفيات على أكمل وجه، لاستقبال الموجة الجديدة من ”كورونا“.

ودعا مدير المجمع الطبي الأكبر في القطاع، الذي تسيطر عليه حركة حماس، منذ 2007، المجتمع الفلسطيني في غزة، إلى التوجه لتلقي اللقاحات المضادة للفيروس، حتى لا يصابوا بأعراض شديدة تشكل خطرًا على حياتهم، خاصة كبار السن، وذوو الأمراض المزمنة والمناعة الضعيفة.