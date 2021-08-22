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دراسة إسرائيلية: جرعة لقاح ثالثة تقلل بدرجة كبيرة مخاطر الإصابة بكورونا
تاريخ النشر: 22 أغسطس 2021 20:31 GMT
تاريخ التحديث: 22 أغسطس 2021 22:00 GMT

دراسة إسرائيلية: جرعة لقاح ثالثة تقلل بدرجة كبيرة مخاطر الإصابة بكورونا

أظهرت نتائج نشرتها وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الأحد، أن جرعة ثالثة من لقاح فايزر الواقي من فيروس كورونا عززت بدرجة كبيرة الحماية من الإصابة والمرض الشديد

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المصدر: رويترز

أظهرت نتائج نشرتها وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الأحد، أن جرعة ثالثة من لقاح فايزر الواقي من فيروس كورونا عززت بدرجة كبيرة الحماية من الإصابة والمرض الشديد بين الأفراد في سن الستين وما بعده، وذلك مقارنة بأناس حصلوا على جرعتين فقط.

وعرضت البيانات خلال اجتماع لجنة خبراء في الوزارة، يوم الخميس، ونشرت على موقعها الإلكتروني، اليوم الأحد، دون عرض كامل لتفاصيل الدراسة.

وتتفق النتائج مع إحصاءات منفصلة نشرتها شركة ”مكابي“ الإسرائيلية للرعاية الصحية، الأسبوع الماضي، وهي واحدة من عدة منظمات تقدم التطعيم.

وقال مسؤولون في الوزارة ”إن الحماية من الإصابة بالفيروس للأفراد في سن الستين وما بعده بعد الحصول على جرعة ثالثة كانت أعلى 4 أمثال من نسبة الحماية بعد الحصول على جرعتين“.

ومنحت الجرعة الثالثة حماية أكبر بواقع 5 إلى 6 مرات، فيما يخص الأعراض الشديدة للإصابة بالفيروس، ودخول المستشفى.

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