أطعمة تساعد على زيادة نسبة الخصوبة لدى الرجال والنساء

يوصي العديد من الخبراء باتباع أسلوب حياة صحي، والسير على الأقدام وتناول نظام غذائي متوازن والابتعاد عن التدخين والكحول لمن يحاولون إنجاب طفل.

وقد أثبتت الدراسات وجود صلة بين المدخول الغذائي والخصوبة، حيث ارتبطت النظم الغذائية الغنية بالدهون غير المشبعة والحبوب الكاملة والخضروات والأسماك بتحسين الخصوبة لدى النساء والرجال على حد سواء، في حين إن الأدلة الحالية على دور منتجات الألبان والكحول والكافيين غير متسقة، فقد ارتبطت الدهون المشبعة والسكر بنتائج ضعف الخصوبة لدى النساء والرجال.

فيما يلي أبرز الأطعمة التي يجب تناولها لزيادة نسبة الخصوبة لدى النساء والرجال:

الفواكه والخضروات الطازجة

النظام الغذائي الصحي المليء بالفواكه الطازجة والخضروات والأطعمة مثل الشمندر والفلفل وغيرها مفيد في زيادة الخصوبة، ومن بين الخضروات الأخرى؛ السبانخ، التي تعد مصدرا غنيا بالحديد والفولات، إذ إن عنصر الحديد يعد مهمًا جدًا لتنظيم الدورة الشهرية وتحفيز عملية الإباضة والتخصيب داخل جسم المرأة.

كما أن الفاكهة الملونة، مثل التوت، والرمان، والفراولة تعد مصادر غنية بفيتامين C ومضادات الأكسدة، التي تساعد على تحفيز الخصوبة للنساء والرجال على حد سواء، وتساعد المواد المضادة للأكسدة على تقليل الضرر الناتج من عوامل الأكسدة البيئية المختلفة.

وتحتوي الفاكهة الحمضية، مثل: البرتقال الجريب فروت على فيتامين C ومادة بوتريسين (Putrescine) التي تساعد على زيادة نسبة الخصوبة للنساء والرجال.

البروتين

إن زيادة تناول البروتين عن طريق تناول نظام غذائي عالي البروتين يتكون من الفاصوليا وفول الصويا والعدس وبياض البيض والسمك والدجاج سيساعد الزوجين في الحصول على جميع الفيتامينات الأساسية ومضادات الأكسدة والمعادن بشكل طبيعي.

الفواكه المجففة

يُنصح الزوجان بتناول الفواكه الجافة بكميات محدودة كل يوم لأنها مليئة بمضادات الأكسدة، كما تعد مصدرا رائعا للبروتينات والفيتامينات والمعادن، وتحتوي المكسرات بشكل خاص على نسبة عالية من السيلينيوم، وهو أحد مضادات الأكسدة التي تساعد على تنشيط البويضات بشكل أفضل.

بذور زهرة عباد الشمس

تُعد بذور زهرة عباد الشمس من الأطعمة التي تزيد نسبة الخصوبة عند النساء، فهي غنية بفيتامين هـ، والفولات، والسيلينيوم، وأوميغا 3، حيث تعد هذه العناصر مهمة جدًا لتحفيز الخصوبة للنساء والرجال أيضًا.

تناول وجبات صغيرة

المرضى الذين يعانون من اضطرابات الغدد الصماء مثل تكيس المبايض، وقصور الغدة الدرقية مع العقم، ينصحهم الخبراء بضرورة إنقاص وزنهم، حتى إنقاص الوزن بنسبة 5% يمكن أن يساعدهم في زيادة نسبة الخصوبة، ويجب على هؤلاء المرضى تناول 5-6 وجبات صغيرة بدلا من 3 وجبات كبيرة.

كما ينصح بممارسة الرياضة يوميًا لمدة 30-45 دقيقة، وتناول كمية كافية من الماء، ويتم إعطاء مكملات فيتامين (د) لهؤلاء المرضى لأن نقص فيتامين (د) سيؤدي إلى ضعف جودة الأمشاج (الخلايا الإنجابية).

أطعمة يجب تجنبها

ينصح الخبراء بتقليل الأطعمة المقلية والدهنية التي تحتوي على نسبة عالية من الكوليسترول مثل اللحوم الحمراء والجبن والأطعمة الزيتية والزبدة والسمن.

كما ينصح أيضاً بتقليل استهلاك الكربوهيدرات المعقدة مثل السكر الأبيض، وتناول الخبز الأسمر بدلاً من الخبز الأبيض والأرز البني بدلاً من الأرز الأبيض.

حاول استخدام دقيق متعدد الحبوب بدلاُ من الدقيق الأبيض.