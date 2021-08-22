لتعزيز صحة القلب.. تعرف على مضادات طبيعية لتخثر الدم

يعوق الدم السميك أو شديد اللزوجة وصول إمدادات الأكسجين والغذاء لخلايا الجسم بالشكل الصحيح، وهذا يؤدي لمشاكل صحية خطيرة مثل جلطات الأوردة والسكتات الدماغية، وفشل أعضاء الجسم إلى جانب ضعف عضلات القلب وضعف الترشيح في الكُلى وغيرها من التداعيات الصحية الخطيرة.

ووفقا لما أفاد به موقع onlymyhealth الطبي، فإن الأدوية التي تُعطى من أجل ترقيق الدم وزيادة سيولته لها أيضا مخاطرها وآثارها الجانبية.

لذلك نستعرض في التقرير التالي، مضادات تخثر طبيعية يمكنك المواظبة عليها من أجل تعزيز صحة القلب، وتجنب المشكلات والتداعيات الصحية الأخرى.

الماء

يعتبر الماء من أفضل مضادات التخثر الطبيعية؛ لأنه يقلل خطورة تعرض خلايا الجسم للجلطات، ويعمل على تنقية الجسم وتطهيره من السموم، ولكن إذا كنت بالفعل مريضًا بالقلب أو لديك تاريخ مرضي مع السكتات الدماغية يجب عليك استشارة الطبيب لتحديد كمية الماء التي يجب تناولها يوميا، وخاصة قبل الخلود للنوم؛ لأن الجسم يحتفظ بالماء طوال فترة الليل حتى لا يزيد الضغط على جدران القلب.

الزنجبيل

يحتوي الزنجبيل على إنزيم الساليسيلات الذي يعتبر مضاد تخثر طبيعيا، وهذا الأنزيم يُشبه الموجود بالأسبرين المعتمد طبيا.

الفلفل الحار

يحتوي الفلفل الحار على نسب جيدة من الساليسيلات، والتي تعمل على تقليل سمك الدم ولزوجته حتى يصبح أكثر سيولة.

ويعزز الفلفل أيضا من صحة ضغط الدم، وهناك الكثير من المكملات الغذائية المصنعة من الفلفل الحار، وتعمل كمضادات تخثر للدم.

القرفة

تقي القرفة الجسم من الإصابة بالسكتات الدماغية، وتعمل على تقليل نسبة الكولسترول في الدم وتوازن معدلات ضغط الدم، وتحتوي على عنصر الكومارين وهو مضاد تخثر طبيعي.

أضف القرفة للوجبات الغذائية من أجل التخلص من مشكلة زيادة سمك ولزوجة الدم.

الكركم

يحتوي الكركم على مادة الكركمين المضادة للالتهابات وتخثر الدم، ومن فوائد الكركم أيضا تعزيز الجهاز المناعي وصحة الجسم العامة.

ويقي الكركم من الإصابة بالعديد من الأمراض الأخرى كالسكري.

الثوم

يساعد الثوم على وقاية الجسم من الجلطات وخفض ضغط الدم والكولسترول، وذلك لغناه بمضادات التخثر الطبيعية.

ومن الممكن تناول الثوم مع الماء الدافئ مثل الأدوية أو تناوله بالطريقة العادية من خلال إضافته للأطعمة.

الأناناس

يحتوي الأناناس على البروميلين الذي يدخل في صناعة المكملات الغذائية، ويقي الجسم من الأمراض القلبية والسكتات الدماغية.

ويعتبر الأناناس أيضا أحد مضادات التخثر الفعالة، والذي يمنع تكتل الصفائح الدموية وحدوث الجلطات.