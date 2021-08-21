الحكومة اليمنية ترفع استعداداتها لمواجهة موجة ثالثة من كورونا

أمر معين عبدالملك رئيس الحكومة اليمنية، اليوم السبت، وزارة الصحة والوزارات والجهات المعنية ”برفع حالة الجاهزية والاستعداد“؛ لمواجهة الموجة الثالثة من فيروس كورونا المستجد.

وقالت وكالة الأنباء اليمنية الحكومية إن رئيس الحكومة دعا أيضًا، خلال ترؤسه اجتماعًا للجنة الوطنية للطوارئ لمواجهة كورونا، إلى تفعيل التنسيق مع المنظمات والدول المانحة؛ من أجل استمرار دعم قدرات القطاع الصحي المتردي في البلاد ورفع جاهزيته.

وارتفع إجمالي الإصابات في المناطق التابعة للحكومة اليمنية، حتى يوم السبت، إلى 7487 إصابة، توفي منها 1416 حالة، بينما تعافى 4622، ويُعتقد أن عدد الإصابات الفعلي في اليمن أعلى من ذلك بكثير.

وسجل اليمن، يوم أمس الجمعة، أكبر حصيلة يومية من إصابات كورونا مع بدء موجة تفشٍ جديدة للفيروس، بعد أشهر من الانحسار.

وأعلن وزير الصحة اليمني قاسم بحيبح، يوم الإثنين الماضي، أن البلاد دخلت في موجة ثالثة من تفشي فيروس كورونا، داعيًا إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

وذكرت الوكالة الحكومية أن لجنة الطوارئ اتخذت عددًا من القرارات لتقوية قدرات القطاع الصحي، تشمل إعادة فتح وتفعيل مراكز العزل، وآليات صرف حوافز العاملين فيها، إضافة إلى التسريع بإجراءات الانتهاء من تركيب بعض مصانع الأكسجين.

ومنذ بداية جائحة فيروس كورونا المستجد مطلع عام 2020، لم تعلن جماعة الحوثي سوى عن إحصائية واحدة كانت في الـ18 من شهر مايو/ أيار الماضي، حيثُ أعلنت حينها 4 إصابات، بينها حالة وفاة، وسط اتهامات شعبية ورسمية للجماعة بإخفاء أعداد المصابين في مناطق سيطرتها.