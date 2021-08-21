مصر تفرض لقاح كورونا "إجباريا" في المدارس والجامعات

أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري السفير نادر سعد، أن ”التطعيم بلقاح فيروس كورونا المستجد كوفيد -19، سيكون إجباريا في المدارس والجامعات“.

وأوضح سعد في مداخلة تلفزيونية، السبت، أنه ”سيتم البدء في عملية التطعيم للطلاب فوق سن 18 عاما، وكل من له صلة بالعملية التعليمية، سواء أطقم تدريس أو أساتذة جامعات أو أطقم مساعدة“.

وأضاف أن ”عملية التطعيم لكل هذه الفئات ستكون إجبارية، حتى نقي أنفسنا وكل أولياء الأمور من حالة الهلع التي تحدث دوما عندما ندخل في موجة جديدة من كورونا“.

وناشد المتحدث باسم الحكومة المصرية، أولياء الأمور بتشجيع أبنائهم على الحصول على لقاح كورونا، معلقا ”التطعيم سيكون مجانيا في كل المؤسسات التعليمية حكومية أو خاصة (جامعات ومدارس)“.

وأعاد سعد التأكيد على أن اللقاح سيكون إلزاميا للعاملين بالمنظومة التعليمية والطلاب، عدا من هم دون سن 18 عاما، مضيفا: ”لم يتخذ أي قرار حتى الآن، بالنزول بسن التطعيم دون ذلك“.

ولفت إلى أنه ”قد يكون هناك نظر في المستقبل في النزول بسن التطعيم بلقاح كورونا، لكن حتى الآن لا يوجد أي قرار ومازال لمن هم فوق 18 عاما فقط“، مشيرا إلى أن ”كل من له صلة بالعملية التعليمية سيكون ملزما بالحصول على لقاح كورونا، حتى سائق سيارة نقل التغذية المدرسية“.

وبين أنها ”ستكون هناك قرارات من رئيس الوزراء تجاه من يرفضون الحصول على لقاح كورونا، بعد انتهاء المهلة المحددة لذلك، التي قد تكون شهرا أو شهرين، نظرا للأعداد الكبيرة التي من المقرر حصولها على التطعيمات“.

وارتفعت أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد ”كوفيد -19“ في مصر مجددا بصورة ملحوظة، بعد أن كانت قد انخفضت إلى ما دون 50 حالة، وسط تحذيرات من موجة رابعة خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وسبق أن حذر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي المواطنين في بلاده من الاستهانة بفيروس كورونا، والظنّ بأنها لم تعد هناك خطورة من الفيروس. مؤكدًا، أنه يتم التعامل بشفافية مع الوضع، ولا يوجد مجال للعبث في مثل هذه الأمور.

وقال السيسي: ”يجب الانتباه كدولة ومواطنين لما وصلنا له ونحن على أبواب الشتاء، ولو لم نحتط سنواجه مشكلة كبيرة، وعلى الإعلام مساندتنا في ذلك“، مطالبًا وزيرة الصحة بـ“إعادة الإجراءات الخاصة بمواجهة كورونا في المستشفيات ومستشفيات الحميات، تحسبًا لأي طارئ محتمل“.