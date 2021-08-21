الأطعمة المسموحة والممنوعة لمرضى الارتجاع المريئي

عندما تعمل القناة الهضمية بشكل صحي، تأكد أنك ستعيش حياة صحية أيضا، ولكن أحيانا تواجهنا مشكلات هضمية تسبب مضاعفات وتتحول إلى مرض مزمن، إذا لم يتم علاجها في الوقت المناسب.

وارتجاع المريء هو أحد هذه المشاكل التي قد تسبب الانزعاج، أو تكون ضارة للغاية وتؤثر على جسمك بعدة طرق.

يتحدث هذا التقرير عن الارتجاع المريئي، مع عرض الأطعمة التي عليك تجنبها، والتي تستهلكها لتجنب ارتداد الحمض.

ما هو ارتجاع المريء؟

مرض الارتجاع المعدي المريئي هو اضطراب في الجهاز الهضمي يُعرف باسم الارتجاع الحمضي أو الحموضة المعوية، ويحدث عندما تتدفق الأحماض الموجودة في المعدة إلى المريء أو أنبوب الطعام (الأنبوب الذي يربط الفم بالمعدة) بشكل متكرر، وقد يسبب الحمض تهيجاً في بطانة المريء، أو يكون ضارا للغاية ويؤثر على جسمك.

أعراض ارتجاع المريء

”ألم الصدر، حرقان في الصدر، الإحساس بوجود كتلة في الحلق، النوم المتقطع، قلة السوائل الحامضة أو الطعام، السعال المزمن، صعوبة البلع، التهاب الحنجرة“.

أطعمة تسبب ارتجاع المريء

رغم وجود عدة أسباب وعادات لنمط الحياة تؤدي إلى حالة الارتجاع المريئي، إليك بعض العناصر الغذائية التي تسبب ارتجاع الأحماض، وعليك تجنبها وهي:

الحمضيات، والطماطم، والسكر المكرر، والشوكولاتة، والأطعمة الحارة، والنعناع، والألبان، والغولتين، والمشروبات الغازية/الصودا“.

أطعمة تجنب من ارتجاع المريء

الشوفان

يحتوي هذا الطعام الصحي على فوائد صحية جمة، فهو أفضل وصفات الإفطار، نظراً لقيمته الغذائية العالية، حيث صُنف للذين يعانون من ارتداد الارتجاع المريئي بشكل متكرر، كونه يحتوي على نسبة عالية من الألياف ويمتص أحماض المعدة ويقلل أعراض ارتداد الحمض.

الخضار

تساعد الخضروات منخفضة السكر والدهون، مثل السبانخ والبروكلي والقرنبيط والفاصولياء والهليون والخيار والبطاطا، في تقليل أحماض المعدة، وبالتالي تجنب ارتجاع المعدة.

الدهون الصحية

جميع أنواع الدهون ليست ضارة، وبتناولها بكمية مناسبة ستكون مفيدة لتحسين وظائف الجسم المختلفة والحفاظ على بعض الأمراض المزمنة، كما قد يكون استهلاك المواد الغذائية التي تتكون من الدهون الصحية مثل، بذور الكتان والأفوكادو والزيتون والزيت والجوز وزيت السمسم، مفيداً للصحة، وقد يمنع أمراضاً عدة مثل ارتداد الحمض.

الزنجبيل

عنصر غذائي شائع الاستخدام في منازلنا، نظراً لخصائصه الطبية وفوائده الصحية المذهلة، فليس من المستغرب أن يكون الزنجبيل مفيداً في تجنب الارتجاع المريئي.. وبسبب خصائصه المضادة للالتهابات، يساعد الزنجبيل في علاج مشاكل الجهاز الهضمي، مثل حرقة المعدة.