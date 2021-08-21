لأول مرة.. طباعة ثلاثية الأبعاد لورم دماغي قاتل في المختبر

تمكن فريق من علماء جامعة تل أبيب من طباعة النوع الأكثر فتكا من أورام المخ في المختبر، باستخدام تكنولوجيا الطباعة الثلاثية الأبعاد، من أنسجة أورام دبقية بشرية، ما يسمح للأطباء باختبار إجراءات وعلاجات مختلفة من أجل استئصال الورم الدماغي المميت.

ومن شأن هذا الإنجاز العلمي أن يحدث انفراجة تمهد الطريق لتطوير علاجات للحالات المستعصية.

ووفقا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، تعتبر الأورام الدبقية من بين أكثر أنواع السرطان عدوانية، وهو ينمو في العادة بالدماغ والعمود الفقري، وغالبا ما يكون قاتلا، حيث يبلغ متوسط معدل البقاء على قيد الحياة 12 -18 شهرا ويعيش 25% فقط من المرضى أكثر من عام، ويتجاوز 5% فقط 5 سنوات.

وتشير التقديرات إلى أن أكثر من 10000 أمريكي يعانون من الأورام الدبقية كل عام. وتشمل العلاجات الحالية الجراحة إلى جانب الجرعات اليومية من العلاج الإشعاعي والعلاج الكيميائي الفموي. ويحتوي الورم المطبوع بيولوجيا على أنابيب تشبه الأوعية الدموية يمكن لخلايا الدم والأدوية التدفق من خلالها.

وقالت مؤلفة الدراسة وعالمة الأعصاب بجامعة تل أبيب رونيت ساتشي فينارو: ”إذا أخذنا عينة من أنسجة المريض ومسحا لبنية الورم، يمكننا طباعة 100 ورم مصغر من هذه العينة واختبار العديد من الأدوية المختلفة لاكتشاف العلاج الأمثل لهذا الورم المحدد“.

وأضافت: ”كما يمكننا اختبار العديد من المركبات على ورم مطبوع بيولوجيا لتحديد فاعليتها لضمان الاستثمار في العلاجات الواعدة“.

وأكدت ساتشي أهمية هذا الابتكار، موضحة ”أن عينات السرطان، مثل جميع الأنسجة، تتصرف بشكل مختلف تماما على الألواح البلاستيكية في المختبر عما تكون عليه في جسم الإنسان، ولذلك تفشل ما يقرب من 90% من جميع الأدوية التجريبية في المرحلة السريرية، لأن النجاح الذي تحقق في المختبر لا يتكرر في المرضى“.

أما بالنسبة للورم المصغر الجديد، فتتم طباعته في مفاعل حيوي خاص صممه فريق جامعة تل أبيب، لمحاكاة وجود الورم في الجسم، الأمر الذي يجعله أنسب لتجربة العلاجات والتركيبات الجديدة والحصول على نتيجة أقرب للتجارب البشرية.