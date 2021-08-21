انتبه.. هذه الأعراض تشير إلى إصابتك بقرحة المعدة

قرحة المعدة عبارة عن تقرحات تظهر في بطانة المعدة أو جزء من الأمعاء الدقيقة، وتحدث عندما تتضرر الأنسجة في الجهاز الهضمي، وتتهيج وتلتهب وتحدث ثقبًا أو قرحة معرضة لخطر النزيف.

وفي العادة تحدث هذه القرحة نتيجة عدة أسباب تتنوع بين التوتر، وتناول الأطعمة الحارة، وبعض الأدوية والعدوى، لذلك يجب عليك الانتباه للأعراض التالية التي قد تشير إلى إصابتك بقرحة المعدة والأمعاء.

الحرقة

يشير الشعور الحارق في الجزء العلوي من البطن، خاصة بين الوجبات في الصباح الباكر أو بعد شرب عصير البرتقال أو القهوة أو الكحول أو تناول الأسبرين، الذي يزول بعد تناول مضادات الحموضة إلى احتمال وجود قرحة في المعدة.

الدم في المرحاض

يشير ظهور الدم أثناء استخدام المرحاض إلى معاناتك من نزيف داخلي، والذي قد يكون نتيجة للعديد من المسببات بما في ذلك البواسير، والشقوق الشرجية، ولكنه أيضًا يمكن أن يكون نتيجة معاناتك من قرحة في المعدة أو مشكلة أخرى في الجزء العلوي من الجهاز الهضمي.

الانتفاخ

يحدث الانتفاخ عادة بعد الأكل بسبب زيادة إنتاج الغاز أو اضطرابات في حركة عضلات الجهاز الهضمي أو القرحة، ويمكن أن يسبب بكثير من الأحيان الألم، وعدم الراحة، والشعور بالضيق، كما يمكن أن يجعل معدتك تبدو أكبر من حجمها.

الحموضة المعوية

الحموضة المعوية هي مشكلة شائعة تحدث بسبب الارتداد الحمضي إلى المريء، وعادة ما تسبب ألمًا حارقًا في أسفل الصدر، ويمكن أن تكون من أعراض القرحة عند الإنسان.

الغثيان أو القيء

يمكن أن يكون الغثيان المزمن أو القيء المتكرر نتيجة للمعاناة من قرحة في المعدة.

الشعور المبكر بالشبع

يمكن أن تؤدي القرحة إلى الشعور بالشبع المبكر حتى لو كنت قد أكلت كمية قليلة من الطعام، وهذا يعني أن هناك شيئًا يشغل معدتك بالفعل ويجب فحصها من قِبل أخصائي.

فقدان الوزن

قد تؤدي القرحة وما يصاحبها من أعراض، مثل: الغثيان، والنزيف، والشعور المبكر بالشبع، وغيرها إلى فقدانك الوزن بسرعة كبيرة، الأمر الذي يمكن أن يشكل خطرًا في حد ذاته على صحتك العامة.