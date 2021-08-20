دراسة: مشاهدة التلفاز لمدة 8 ساعات يوميًا ترفع خطر الإصابة بالسكتة الدماغية

أصدرت جامعة ”كالجاري“ الكندية، دراسة تحذّر من أن مشاهدة التلفاز لمدة 8 ساعات يوميًا، ترفع بمعدل 7 مرات خطورة الإصابة بالسكتات الدماغية.

ووفقًا للدراسة، التي نشرتها صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، راقب فريق البحث القائم على الدراسة، الحالة الصحية لـ143 ألف شخص بالغ على مدار 9.4 سنوات كمتوسط.

وأثبتت النتائج حدوث 2965 إصابة بالسكتة الدماغية لأولئك الأشخاص الذين يمارسون التمرينات الرياضية بشكل قليل، ويمضون ساعات طويلة أمام أجهزة التلفاز والكمبيوتر.

وأفادت الدراسة، أن قضاء أكثر من 8 ساعات يوميًا في مشاهدة التلفاز يزيد من احتمالية الإصابة بالسكتات الدماغية، بمعدل 7 مرات.

وبحسب البيانات الصادرة عن جمعية القلب الأمريكية، فإن ”الأشخاص البالغين الذين تتراوح أعمارهم ما بين 50- 65 عامًا يقضون 10.5 ساعات في مشاهدة التلفاز، والكمبيوتر، والهواتف“.

وأوضحت الجمعية، أن ”هذه العادة، بجانب الخمول وقلة ممارسة التمرينات الرياضية، تؤدي لعواقب صحية خطيرة مثل: أمراض القلب، والأوعية الدموية، والسكتات الدماغية“.

وأفادت الجمعية، بأن 9 من كل 10 حالات أُصيبت بالسكتات الدماغية كانت ناتجة عن عوامل يمكن تفاديها بسهولة مثل الجلوس لفترات طويلة أمام الشاشات.

وأكد باحثو جامعة ”كالجاري“ الكندية، أن ”المشاركين في الدراسة كانوا أصحاء وليس لديهم أي تاريخ مرضي متعلق بالسرطان أو أمراض القلب والسكتات الدماغية، وقام فريق البحث بتقسيمهم لأربع مجموعات وفقًا لأنشطتهم البدنية“.

وجاءت نتائج الدراسات لتثبت ”تفضيل الأشخاص البالغين من العمر 60 عامًا، قضاء أقل من 3.9 ساعات في أنشطة ترفيهية كسولة مثل مشاهدة التلفزيون“.

ويرتفع عدد الساعات إلى 4.4 ساعة بالنسبة للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 60-70 عامًا، و 4.3 لمن هم في الـ80 من العمر، وفقًا للدراسة.

ووجد الباحثون أن الأشخاص البالغة أعمارهم 60 عامًا ولا يمارسون التمرينات الرياضية، ويجلسون لأكثر من 8 ساعات أمام التلفاز، معرضون بنسبة 4.2 مرة للإصابة بالسكتة الدماغية مقارنة بالأشخاص الذين يشاهدون التلفاز لمدة 4 ساعات.

وأثبتت التجارب على إحدى المجموعات الأربع والتي كانت أقل نشاطًا وأكثر كسلًا، وتقضي 8 ساعات أمام التلفاز أن معدل الإصابة بالسكتة الدماغية مرتفع بمقدار 7 مرات مقارنة بالمجموعات الأخرى.