نصائح غذائية لعلاج تكيس المبايض

تٌشير الإحصائيات الصادرة عن مكتب وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية الخاصة بصحة المرأة، إلى أن امرأة واحدة من كل 10 سيدات تصاب بمتلازمة تكيس المبايض ”PCOS“، التي تؤثر أعراضها المزعجة بشكل كبير على الحياة اليومية.

وأورد موقع ”إيت ذيس نوت ذات“، تفاصيل عن متلازمة تكيس المبايض و أعراضها والحميات الغذائية السليمة المتبعة معها.

وقالت أخصائية الغدد الصماء الإنجابية والعقم، الدكتورة هيذر ج.هدلستون، إن متلازمة تكيس المبايض تحدث نتيجة اضطراب هائل وغير طبيعي في هرمونات الذكورة، التي توجد في جسد المرأة، التي تُسمى ”الأندروجينات“.

وتتسبب المتلازمة في أغراض عديدة مثل غياب أو عدم انتظام الدورة الشهرية وآلام الحوض والعقم وقد تؤدي للإصابة بأمراض أخرى مثل سرطان الرحم والقلب والسكري في مرحلته الثانية والاكتئاب ومرض الكبد غير الدهني وتساقط الشعر وتوقف التنفس أثناء النوم.

وذكرت هدلستون، أن الحمل قد يكون صعباً مع الإصابة بمتلازمة تكيس المبايض، التي تسبب العقم، ولكن ليس مستحيلاً حيث يمكن علاجها في الكثير من الحالات.

وأوصت فيليس رامالو أخصائية التغذية بمنصة ”Allara“، وهي عبارة عن منصة افتراضية لمساعدة النساء على التحكم في أعراض متلازمة ”PCOS“، باتباع نظام أو حمية غذائية ثابتة من أجل التحكم في أعراض هذه المتلازمة المقاومة للأنسولين، التي تحتوي على أطعمة تنظم مستويات السكر في الدم مثل القرنبيط والبروكلي، والبقوليات مثل الفول والفاصوليا، وخبز الحبوب الكاملة.

وأضافت الطبيبة رامالو أنه يمكن تناول الأرز الأبيض لكن بجانب السلطة والخضروات ومن الأفضل تناول الوجبات بمعدلات صغيرة بشكل متكرر على مدار اليوم مع وجود الكثير من الوجبات الخفيفة وذلك لمنع الشعور بالجوع الذي يؤدي إلى ـتناول أطعمة غير صحية تُسبب الضرر بالجسم.

كما أوصت الطبيبة ايضاً بحمية البحر المتوسط أو نظام ”DASH“ الغذائي، وهذه الأنواع من الحميات تنطوي على كميات كبيرة من الفواكه والخضروات خاصة، التي تحمل مميزات وخصائص مضادة للالتهابات مثل الخضروات الورقية والتوت، ومن الأطعمة المفيدة لمتلازم تكيس المبايض أيضًا الأسماك الدهنية مثل السلمون والمكسرات والبذور.

وبحسب الموقع، على النساء المصابات بالمتلازمة تجنب تناول منتجات الألبان قليلة الدسم أو الأطعمة، التي تُسبب الحساسية ومن الأفضل تناول منتجات الألبان كاملة الدسم.