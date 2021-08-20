ما كواليس علاقة أمريكا والصين بـ"الصحة العالمية" حول منشأ كورونا؟

تُتهم منظمة الصحة العالمية بالتساهل الشديد مع الصين منذ بداية جائحة كورونا، حيث اتهم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب المنظمة العام الماضي بـ“نشر المعلومات الصينية المضللة حول الفيروس“، بينما كان يهدد بسحب التمويل الأمريكي عن المنظمة.

كما وصفها نائب رئيس الوزراء الياباني بأنها ”منظمة الصحة الصينية“، ولكن الآن كشف كتاب جديد تفاصيل العلاقة بين الولايات المتحدة والصين ومنظمة الصحة العالمية أثناء الجائحة.

ويظهر كتاب ”الهزات الارتدادية: سياسة الجائحة ونهاية النظام الدولي القديم“ للمؤلفين توماس رايت وكولن كال، كيفية إشادة المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس بحذر بالصين علنا، بينما كان يضغط عليها سرا.

ويُبين الكتاب، الذي من المقرر نشره يوم الثلاثاء المُقبل، آلية تقويض إدارة ترامب ذلك التكتيك بعدائها الصريح تجاه الصين ومنظمة الصحة العالمية، وكيف فقد غيبريسوس صبره مع الصين عندما أعلن عالم مسؤول في منظمة الصحة العالمية عن فتح تحقيق في منشأ فيروس كورونا في شهر شباط/فبراير الماضي، أن فكرة تسرب الفيروس من المختبر ”مستبعدة للغاية“ ولا تستحق المزيد من التحقيق.

وقال أحد أعضاء إدارة منظمة الصحة العالمية، إن ”كبار موظفي المنظمة صُدموا في العاصمة السويسرية جنيف للغاية بذلك التصريح“.

ووفقًا لصحيفة ”واشنطن بوست“ الأمريكية، ”بدا أن الفريق في مدينة ووهان الصينية استسلم للضغوط الصينية ورفض الفكرة دون إجراء تحقيق حقيقي“.

وفي وقت لاحق، عندما أصدر فريق منظمة الصحة العالمية والصين تقريرًا رفض مرة أخرى هذا السيناريو، رد غيبريسوس قائلًا إن ”التحقيق لم يكن شاملا بما فيه الكفاية، ولم يكن هناك تبادل شامل للبيانات في الوقت المناسب“.

ومنذ ذلك الحين، تراجعت العلاقات بين منظمة الصحة العالمية والصين، وقال مسؤولون صينيون في شهر تموز/يوليو الماضي، إنهم لن يقبلوا أي تحقيق آخر حول نشأة الفيروس في الصين، واتهموا الولايات المتحدة بالضغط على العلماء.

ومن جانبها أصدرت منظمة الصحة العالمية الأسبوع الماضي، بيانا قاوم فكرة أن ”دراسة الأصول تم تسيسها، أو أنها قد غيرت مسارها بسبب الضغط السياسي“.

وفي مقابلة قال توماس رايت، وهو باحث في معهد بروكينغز، يركز على العلاقات العالمية لأمريكا، وتم تعيينه مؤخرا كوكيل وزارة الدفاع في إدارة الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن، ”إن البحث الذي أجراه لتأليف الكتاب كشف كيف تعارض النهج الحذر الذي تتبعه الصحة العالمية تجاه الصين مع أسلوب إدارة ترامب المتهور، على الرغم من أن كليهما كان مدفوعا بالمخاوف المشروعة بشأن الصين في عهد الرئيس شي جين بينغ“.

ووافقت جمعية الصحة العالمية، وهي هيئة تمثيلية للدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية، على إجراء تحقيق في منشأ الوباء في شهر أيار/مايو لعام 2020، وسرعان ما تم جمع فريق دولي من الخبراء بقيادة المسؤول في المنظمة بيتر بن إمباريك للسفر إلى ووهان، أول بؤرة لانتشار الفيروس، للعمل مع زملاء صينيين.

ووسط تفاقم الوباء، أصبح من الواضح أن هذا الطريق سيكون صعبا، حيثُ كان ترامب قد أشاد في البداية بتعامل شي مع تفشي المرض في ووهان، ولكن مع وصول الفيروس إلى الولايات المتحدة في ربيع العام عام 2020 وتزايد حالات الإصابة، أدرك ترامب الخطر السياسي، الذي يواجهه، وانقلب على الصين.

ولطالما كان منشأ الفيروس في ووهان موضع جدل، وعلى الرغم من أن بعض العلماء قالوا إن الفيروس ربما يكون قد انتشر من الخفافيش إلى البشر عبر حيوان ثالث غير معروف، روجت شخصيات مؤثرة في إدارة ترامب لفكرة أن الفيروس قد يكون تسرب دون قصد من مختبر في ووهان، مما يعني أن الصين هي المسؤولة.

ومن جانبها، أذنت الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية بإجراء تحقيق يركز على وجه التحديد على فكرة الانتشار الحيواني، ولكن حتى هذا كان صعبا، حيث تأخر وصول الفريق، وبعد 4 أسابيع في ووهان، بما في ذلك أسبوعان في الحجر الصحي، قال بيتر بن إمبارك، رئيس الوفد، في مؤتمر صحفي في الـ9 من شهر شباط/فبراير، إن الفريق وجد أن نظرية الانتشار الحيواني غير المباشر ”مرجحة“ وإن تسرب الفيروس من المختبر ”مستبعد للغاية“ ولا يستحق المزيد من التحقيق.

التعرض للضغوط

وأكد رايت بأن قيادة منظمة الصحة العالمية في جنيف ”صُدمت“ ببيان الفريق، حيث لم تصدق أن الفريق الذي ذهب إلى ووهان حصل على البيانات الكافية لاستبعاد نظرية تسرب المختبر، وعندما قال غيبريسوس لفريق التحقيق هذا، كان الفريق يتصرف بأسلوب ”دفاعي“، ووصف التعرض للضغوط من المسؤولين الصينيين، مما أدى إلى التوصل إلى تسوية.

وفي فيلم وثائقي صدر الأسبوع الماضي، وصف بن إمبارك كيف طلب المسؤولون الصينيون عدم ذكر نظرية تسرب الفيروس من المختبر على الإطلاق، وشرح أنه لم يسمح له بذكر النظرية إلا ”بشرط ألّا نوصي بإجراء أي دراسات محددة لتعزيز هذه النظرية“.

وعلى الرغم من انتقادات غيبريسوس، نُشرت نتائج التحقيق في تقرير في شهر آذار/مارس الماضي، وكررت أن سيناريو المختبر ”مستبعد للغاية“، ووفقا للكتاب بعد ذلك، قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية للمبعوث الصيني في جنيف، إنه سيقول الحقيقة حول التقرير ”حتى لو لم تعجب الصين“.

ومن المستبعد أن تؤدي روايات تحوّل موقف غيبريسوس المتأخر بشأن الصين لإرضاء منتقديه، حيث قال أحد كبار مسؤولي ترامب لرايت، إن منظمة الصحة العالمية لم تتخذ موقفا صارما مع الصين إلا بعد أن ترك ترامب منصبه.

ومع ذلك لا توجد أدلة على أن النهج الصارم، الذي اعتمدته الولايات المتحدة كان سينجح، ووفقا لرايت، أدى وزير الخارجية الأمريكية آنذاك مايك بومبيو، وهو من أنصار نظرية تسريب المختبر، إلى تقويض النظرية بالمبالغة، مما قلل من دعم الحلفاء لها.

وقال رايت إنه على الرغم من أن بعض مسؤولي ترامب أدركوا خطورة الوباء مبكرا، إلا أنهم نظروا إليه كـ ”مشكلة صينية“، بدلا من حالة طوارئ صحية عامة، حيث كان التنافس بين الولايات المتحدة والصين يشكل كل شيء.

وكمنظمة محدودة السلطات، تعتبر المنظمة تحت إشراف دولها الأعضاء، ولذلك يقول رايت: ”على الولايات المتحدة أن تنخرط في منظمة الصحة العالمية، وتتعامل مع الصين كعضوة في المنظمة، وأن تطالب بإجراء إصلاحات في منظمة الصحة العالمية، ولكن عليها في نهاية المطاف أن تدرك أنه من المستبعد أن تترسخ هذه الإصلاحات؛ لأن الصين وغيرها لن يلتزموا بمستويات أعلى من الشفافية“.

وتعثرت خطة عهد ترامب لإقامة منظمة بديلة لمنظمة الصحة العالمية، والتي أطلق عليها اسم ”استجابة أمريكا للفاشيات“، بسبب القضايا البيروقراطية وعدم اهتمام الرئيس نفسه.

ومن جانبهما يدعو رايت وكولن إلى بديل يسمى التحالف العالمي للتأهب للجائحة، حيث يمكن للدول ذات التفكير المماثل أن تكمل عمل منظمة الصحة العالمية.

أما بالنسبة للتحقيق الذي تدعمه منظمة الصحة العالمية في منشأ فيروس كورونا، قالت بكين للدبلوماسيين الأجانب الأسبوع الماضي، إنه يجب احترام تقرير مارس الذي يصف تسرب الفيروس من مختبر صيني بأنه مستبعد، بينما تقترب الاستخبارات الأمريكية من نهاية المهلة البالغة 90 يوما التي حددها الرئيس بايدن للكشف عن مزيد من المعلومات عن أصل الفيروس.

وفي مؤتمر صحفي، يوم الأربعاء الماضي، قال رئيس قسم الطوارئ في منظمة الصحة العالمية مايك ريان: ”المنظمة تعمل خلف الكواليس لزيادة الثقة في عملية التحقيق، ونحن نحرز تقدما في ذلك، ولكن يجب أن أعترف بأن ذلك لم يكن سهلا“.