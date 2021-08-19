تحديث إجراءات دخول إمارة أبوظبي للمطعمين بلقاح كورونا

أعلنت ”لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في أبوظبي“ تحديث إجراءات دخول الإمارة من داخل الإمارات للمطعمين من مواطنين ومقيمين وزوار، والبدء بالعمل بها من يوم الجمعة 20 أغسطس 2021، وفقا لما نشرته وكالة أنباء الإمارات ”وام“.

وأشارت اللجنة إلى أنه ”وفقا للإجراءات الجديدة، يستطيع المطعم أو المشارك في الدراسات السريرية دخول الإمارة إن كانت صفته تظهر باللون الأخضر على تطبيق الحصن، بالإضافة إلى ظهور حالته الخاصة / حرف E أو النجمة / وتظهر الحالة الخاصة / حرف E أو النجمة / بعد إجراء فحص مسحة أنف /PCR/ وتبقى ظاهرة لمدة 7 أيام“.

وأكدت اللجنة أنه ”لا يتعين على المطعم أو المشارك في الدراسات السريرية إن كانت حالته الخاصة /حرف E أو النجمة/ ظاهرة على تطبيق الحصن إجراء أي فحوصات إضافية بعد دخول الإمارة في حال البقاء فيها، موضحة أن برتوكول الدخول هذا يطبق مع بروتوكول السفر المعتمد على الزوار القادمين من خارج الدولة“.

كما أعلنت اللجنة أن ”برتوكول الفحوصات الحالي المعتمد لدخول إمارة أبوظبي سيستمر تطبيقه على غير المطعمين من مواطنين ومقيمين وزوار، والذي يتطلب نتيجة فحص مسحة الأنف /PCR/ استلمت خلال 48 ساعة أو نتيجة فحص الليزر /DPI/ استلمت خلال 24 ساعة، مع إجراء فحوصات إضافية في حال البقاء في الإمارة كما هو معلن سابقا“.

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أعلنت السلطات في إمارة أبوظبي رفع حظر التجول الليلي الذي كان مفروضا منذ شهر، بعد تحقيق أهدافه.

وقالت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في إمارة أبوظبي إنه تم تحقيق أهداف برنامج التعقيم الوطني في الإمارة واعتماد اكتماله.

وكانت السلطات الصحية في أبوظبي قد أعلنت ابتداء من 19 تموز يوليو الماضي عن قرار بفرض حظر جزئي للتجول.

وأطلقت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في إمارة أبوظبي برنامج التعقيم الوطني، في إطار الجهود المستمرة لحماية الصحة العامة، والحد من انتشار فيروس كوفيد-19“.

وأوضح المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي، آنذاك، أن ”برنامج التعقيم يبدأ يوميا من الساعة 12 منتصف الليل إلى 5 صباحا، ستقيد خلال هذه الفترة الحركة المرورية وحركة الجمهور، وستتوقف وسائل النقل العام، ويتعين على الجمهور البقاء في المنزل، وعدم الخروج إلا لشراء الاحتياجات الغذائية والدوائية الضرورية“.