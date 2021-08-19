10 أخطاء قد ترتكبها في نظامك الغذائي

إذا لم يكن سروالك المفضل من الجينز مناسبا، أو بدا الميزان عالقا، أو أصبح وزنك يتقلب بين الأعلى والأسفل فإنك قد تكون ترتكب بعض الأخطاء في نظامك الغذائي لإنقاص وزنك.

وبحسب موقع ”ويب ميد“ الطبي، فإن هذه هي الأخطاء العشرة يمكن أن تؤثر بشكل كبير على تحقيق هدفك لخفض وزنك.

الاعتماد على نظام غذائي صارم

إن كنت عاقدا العزم على خسارة 10 أرطال بسرعة، فإنك قد تلجأ إلى نظام غذائي قاس. ربما لا تتطلب خطتك سوى تناول شوربة الجريب فروت أو الكرنب كل يوم.

أنت تخفض سعراتك الحرارية اليومية إلى أقل من 1000، ومن المؤكد أن الكيلوغرامات تذوب. ولكن عندما تأكل عددا قليلا جدا من السعرات الحرارية، فإنك تدرب عملية الأيض على الإبطاء. وبمجرد انتهاء النظام الغذائي، يصبح جسمك يحرق السعرات الحرارية بشكل أبطأ ، وعادة ما تستعيد وزنك بعد ذلك.

تخطي وجبة الإفطار

يبدو أن تخطي وجبة الإفطار طريقة بسيطة لخفض السعرات الحرارية، لكنها قد تجعلك تشعر بالجوع بقية اليوم.

قد يؤدي هذا إلى تناول وجبات خفيفة غير مخطط لها في العمل وتناول كمية كبيرة في الغداء، ما يؤدي إلى ارتفاع عدد السعرات الحرارية. لكن وجبات الإفطار التي تحتوي على نسبة عالية من البروتين والألياف يمكن أن تحد من الجوع طوال اليوم.

في الواقع، تشير الدراسات إلى أن الأشخاص الذين يتناولون وجبة الإفطار كل صباح هم أكثر عرضة للحفاظ على وزن صحي أو حتى إنقاصه.

وجبات خفيفة عشوائية

ربما تحسب السعرات الحرارية في كل وجبة، لكن ماذا عن كل تلك الوجبات الخفيفة بينهما؟ هناك كيس من المعجنات على مكتبك، شريحة صغيرة من الكعكة في حفلة، طعم الآيس كريم المخروطي لابنك.. كل هذا المضغ الطائش يتراكم ويمكن أن يخرب نظاما غذائيا جيد التخطيط.

إذا كنت جادا في حساب السعرات الحرارية، فقد ترغب في استخدام هاتفك الذكي أو كمبيوترك المحمول لتتبع كل قضمة.

عدم تناول وجبات خفيفة

في حين أن الوجبات الخفيفة الطائشة يمكن أن تملأ محيط الخصر لديك، فإن تناول الوجبات الخفيفة المدروسة قد يفعل العكس تماما.

الأشخاص الذين يتناولون بضع وجبات صغيرة ووجبات خفيفة في اليوم هم أكثر عرضة للسيطرة على الجوع وفقدان الوزن. يساعد تناول الوجبات الخفيفة في الحفاظ على معدل التمثيل الغذائي لديك خاصة إذا كانت الوجبات الخفيفة غنية بالبروتين.

يعد تناول القليل من المكسرات خيارا جيدا وعالي البروتين ، وتشير الأبحاث إلى أن الأشخاص الذين يتناولون وجبات خفيفة من المكسرات يميلون إلى أن يكونوا أنحف من أولئك الذين لا يتناولونها.

الإكثار من الأطعمة قليلة الدسم

يمكن أن تلعب المنتجات قليلة الدسم دورا مهما في نظامك الغذائي. فقط تذكر أن الأطعمة قليلة الدسم ليست مثل الأطعمة منخفضة السعرات الحرارية، وليست ترخيصا لأخذ جرعات ثانية وثالثة.

إذا قمت بتكديس طبقك بكعكة قليلة الدسم، فقد ينتهي بك الأمر بتناول سعرات حرارية أكثر مما لو كان لديك شريحة أصغر من الكعك العادي. أفضل طريقة لمعرفة مقدار الدهون والسكر والسعرات الحرارية التي تحصل عليها هي التحقق من الملصق الغذائي.

شرب الكثير من السعرات الحرارية

عند حساب السعرات الحرارية، يميل الكثير منا إلى التغاضي عن محتويات مشروباتنا. هذا خطأ كبير عندما تفكر في أن بعض أنواع القهوة الفاخرة والمشروبات الكحولية تحتوي على أكثر من 500 سعرة حرارية. حتى السعرات الحرارية في عصير الفاكهة والصودا يمكن أن تتراكم بسرعة.

شرب القليل من الماء

هذا أحد أبسط أخطاء النظام الغذائي التي يجب إصلاحها. الماء ضروري لحرق السعرات الحرارية. إذا تركت نفسك تصاب بالجفاف، فإن عملية الأيض تتباطأ، وهذا يعني فقدان الوزن بشكل أبطأ. لذا حاول إضافة كوب من الماء إلى كل وجبة.

التخلي عن منتجات الألبان

يعتبر الحليب كامل الدسم والجبن والآيس كريم من المحرمات بالنسبة للعديد من أخصائيي الحميات، ولكن التخلي عن منتجات الألبان قد يؤدي إلى نتائج عكسية.

تشير بعض الأبحاث إلى أن الجسم يحرق المزيد من الدهون عندما يحصل على ما يكفي من الكالسيوم وينتج المزيد من الدهون عندما يكون محروما من الكالسيوم. لا يبدو أن مكملات الكالسيوم تعطي الفوائد ذاتها، لذلك قد تحتوي منتجات الألبان على أشياء أخرى أيضا. التزم بخيارات الألبان الخالية من الدسم أو قليلة الدسم.

الذهاب بالسيارة لمطاعم الوجبات السريعة

يعد التنقل بالسيارة مريحا بعد يوم حافل، ويمكنك دائما طلب السلطة أو أي خيار صحي آخر. ولكن بمجرد أن تكون هناك، هل يمكنك مقاومة هذا اللبن المخفوق أو غيره من الحلوى؟ وإذا سمحت لنفسك بتناول الوجبات السريعة بسهولة مرة واحدة، فقد تصبح عادة.

ووفقا لدراسة طبية اكتسب الأشخاص الذين تناولوا الوجبات السريعة أكثر من مرتين في الأسبوع 10 أرطال أكثر من أولئك الذين تناولوها أقل من مرة واحدة في الأسبوع.

تحديد أهداف غير واقعية

إن إخبار نفسك بأنك ستفقد 20 رطلا من وزنك في الأسبوع الأول من شأنه أن يهيئ نفسك للفشل.

إذا كنت تعلم أنك لن تكون قادرا على القيام بذلك، فقد لا تبدأ نظامك الغذائي أبدا في المقام الأول. وإذا كنت تتبع نظاما غذائيا وفقدت 5 أرطال في الأسبوع، فبدلا من الاحتفال، قد تشعر بالإحباط لأنك لم تصل إلى هدفك. الهدف الواقعي أمر حيوي لاتباع نظام غذائي ناجح. إذا لم تكن متأكدا من هدفك، فتحدث إلى اختصاصي تغذية.