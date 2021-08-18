منها اللبن والمخللات.. أطعمة غنية بالبكتيريا الجيدة ‎

”البروبيوتيك“ هو مصطلح علمي يُطلق على البكتيريا الجيدة التي تساعد في الحفاظ على توازن صحي للأمعاء، بحسب موقع ”ويب ميد“ الطبي الأمريكي.

وتشير الدراسات إلى أن هذه البكتيريا، يمكن أن تساعد في ترويض حالة عسر الهضم والغازات والإسهال ومشاكل البطن الأخرى.

فما هي المواد أو الأطعمة الغذائية الغنية بالبكتيريا الجيدة؟

اللبن

إنه أحد أكثر مصادر البروبيوتيك شيوعا، فهو غني جدا بالبكتيريا الجيدة التي تحافظ على توازن صحي في أمعائك، حيث تشير الدراسات إلى أن البروبيوتيك قد يساعد كذلك في تخفيف عدم تحمل اللاكتوز، والمساعدة في ترويض الغازات والإسهال ومشاكل البطن الأخرى.

الملفوف المخلل

عليك اختيار النوع غير المبستر؛ لأن عملية البسترة، التي تستخدم في معالجة معظم ماركات السوبر ماركت تقتل البكتيريا النشطة والجيدة، فمخلل الملفوف وطبق الكيمتشي الكوري المشابه محملان بالفيتامينات المعززة للمناعة التي يمكن أن تساعد في درء العدوى.

حساء ميسو

هو طعام الإفطار الشائع في اليابان، ويمكن لعجينة فول الصويا المخمرة فيه تسهيل عملية الهضم، وغالبا ما يستخدم الميسو المليء بالبروبيوتيك في صنع حساء مالح منخفض السعرات الحرارية ومرتفع بفيتامينات ”ب“ ومضادات الأكسدة الوقائية.

الأجبان الطرية

إنها مفيدة لعملية الهضم، ولكن لا يمكن لجميع بكتيريا البروبيوتيك أن تنجو خلال الرحلة عبر المعدة والأمعاء.

الكفير

وفقا للأسطورة، اكتشف رعاة في جبال القوقاز، التي تقسم جنوب شرق أوروبا عن آسيا، أن الحليب الذي يحملونه يميل إلى التخمر في مشروب فوار، حيث يحتوي الكفير على سلالاته الخاصة من بكتيريا البروبيوتيك، بالإضافة إلى عدد قليل من أنواع الخميرة المفيدة.

خبز العجين المخمر

في المرة القادمة التي تصنع فيها شطيرة، انتبه لما يحتويه اللحم البارد والجبن، حيث يحتوي خبز العجين المخمر الشهير، وخاصة في مدينة سان فرانسيسكو على البروبيوتيك، الذي قد يساعد على الهضم ومعالجة مشاكل الأمعاء الأخرى.

المخللات الحامضة

عند البحث عن المخللات من أجل البروبيوتيك، اختر الأنواع المخمرة بشكل طبيعي، حيث لم يتم استخدام الخل في عملية التخليل، فيما يغذي محلول ملح البحر والماء نمو البكتيريا الجيدة، وقد يجعل المخللات الحامضة تساعد في عملية الهضم.

البريبيوتك

بينما تحتوي أطعمة البروبيوتيك على بكتيريا حية، فإن الأطعمة التي تحتوي على البروبيوتيك تغذي البكتيريا الجيدة التي تعيش بالفعل في أمعائك، حيث يمكنك العثور على البروبيوتيك في الهليون والخرشوف والموز ودقيق الشوفان والنبيذ الأحمر والعسل وشراب القيقب والبقوليات.

جرب الأطعمة التي تحتوي على ”البروبيوتيك بمفردها، أو بإقرانها بأطعمة بروبيوتيك لإعطائها دفعة.