احذر هذا الأمر أثناء السير قد يكون أول علامات السكتة الدماغية

قد تكون فرص النجاة من السكتة الدماغية وتجنب حدوث مضاعفات صحية كبيرة، إذا ما تلقى المصاب علاجًا طبيًا بسرعة. إذ يعني ذلك أن إدراك العلامات الأولى للسكتة الدماغية قد يحدث فارقًا كبيرًا في النجاة.

يحمل تقرير نشره موقع ”بست لايف“ الأمريكي على الإنترنت، علامات تحذيرية لبعض أعراض الجلطة الدماغية التي قد تكون ملحوظة في أنشطتك اليومية، والتي قد تظهر أثناء المشي.

فبغض النظر عن تعثرك بشكل عرضي، لكن إذا لاحظت فقدانًا غير عادي ومفاجئًا لتوازنك أثناء المشي، فقد يحاول جسمك تحذيرك من الإصابة بسكتة دماغية.

وفقًا لمايو كلينك، يمكن أن تسبب السكتة الدماغية بنوعيها (الإقفارية والنزفية)، في صعوبة المشي في وقت مبكر، وقد يصاحب ذلك فقدان التوازن أو دوخة مفاجئة.

وبحسب موقع ”هيلث داي“ الصحي، تؤثر غالبية السكتات الدماغية على ألياف عصبية ترتبط بالحركة، وتؤدي إلى إتلاف أجزاء من الدماغ ما يجعل المشي صعبًا أو مستحيلًا.

كما يشدد الدكتور ميتشل إلكيند، الرئيس السابق لجمعية القلب الأمريكية (AHA) وأستاذ علوم الأعصاب والأوبئة في جامعة كولومبيا، على أن فقدان التوازن المفاجئ والتغير في الرؤية، علامتان تشيران بشكل شائع إلى حدوث سكتة دماغية.

يقول وفقًا للتقرير: ”ينبع من الدماغ مسؤولية جميع أفعالنا، إنه مسؤول عن قدرتك على الحركة والكلام والتفكير والرؤية والشعور، وما إلى ذلك“، لافتا إلى أن: ”فقدان أي من هذه الأشياء يمكن أن يكون علامة على الإصابة بسكتة دماغية“.

فإذا شعرت باختلال التوازن لبعض الوقت، فإن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) يوضح أنه من المحتمل أن تكون علامة تحذير لحدوث سكتة دماغية في المستقبل ما يتطلب رعاية طبية.

ومع السكتة الدماغية، يكون لكل دقيقة أهميتها، كلما تصرفت بشكل أسرع، كانت فرصة النجاة أفضل، وكان من الأسهل منع الإعاقة طويلة المدى.

وفقًا لجمعية القلب الأمريكية (AHA)، يفقد المريض العادي 1.9 مليون خلية عصبية في المخ كل دقيقة، وعند مرور ساعة من ظهور أعراض السكتة الدماغية دون علاج، يتعاظم ما يفقده الدماغ من الخلايا العصبية.

يوضح التقرير أن علاجات السكتة الدماغية الإقفارية لن تنجح بعد مرور فترة زمنية معينة، لذلك، يلجأ الأطباء إلى استخدام دواء لتكسير الجلطات لإعادة فتح الشرايين المسدودة، لكن يجب أن يجري ذلك في غضون أربع ساعات ونصف بعد ظهور أعراض السكتة الدماغية.