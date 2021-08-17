دراسة: نمط الحياة الصحي للقلب يقلل خطر الإصابة بالسرطان

توصلت دراسة طبية حديثة إلى أن أسلوب الحياة الصحي للقلب ساعد في تقليل مخاطر الإصابة بالسرطان بشكل كبير، وفقا لأحدث تقرير صادر عن مجلة ”eatthis“ الأمريكية.

واعتبر تقرير نشرته مجلة ”eatthis“ الأمريكية المعنية بالغذاء والصحة أن هناك العديد من الأشياء التي يمكن للشخص القيام بها للمساعدة في الحفاظ على حياة صحية، بغض النظر عن عدة عوامل خطيرة خارجة عن السيطرة قد تصيب الإنسان بأمراض السرطان والقلب.

ووفقا لدراسة منشورة بمجلة الكلية الأمريكية لأمراض القلب، يمكن لأسلوب الحياة الصحي للقلب أن يساعد في تقليل خطر الإصابة بالسرطان وأمراض القلب.

وخلصت الدراسة إلى أن مخاطر أمراض القلب والأوعية الدموية، مع تصلب الشرايين المستمر لمدة 10 سنوات، بالإضافة إلى زيادة تركيز ”BNP“ في بلازما الدم، كل ذلك عوامل مرتبطة بزيادة خطر الإصابة بالسرطان مستقبلا.

وتقول إميلي لاو، الباحثة في علم الأمراض، وأحد مؤلفي الدراسة: ”تربط الدراسة بين أسلوب الحياة الصحي للقلب وانخفاض خطر الإصابة بالسرطان، والعكس صحيح، حيث يرتبط أسلوب الحياة الأقل صحة للقلب أيضا بزيادة الإصابة بالسرطان“.

ومن خلال تحليل بيانات أكثر من 20000 شخص، تبين أن الذين أصيبوا بالسرطان أو أمراض القلب والأوعية الدموية، كان لدىهم مستويات أعلى من الببتيد الدماغي المدر للصوديوم، وكانت فرصتهم أقوى للإصابة بالسرطان بنسبة وصلت إلى 40%.

وخَلُصت إلى أن المشاركين في الدراسة الذين حافظوا على نمط حياة صحي للقلب، مثل التحكم في ضغط الدم ونسبة الكوليسترول وسكر الدم، والوزن المناسب، كانوا أقل عرضة للإصابة بالسرطان، ولوحظ أيضا أن غير المدخنين كانوا أقل عرضة للإصابة بالسرطان وأمراض القلب.

كيف يكون لديك نمط حياة صحي للقلب، وفقا لمركز السيطرة على الأمراض؟

تقترح مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، عدة استراتيجيات لكيفية عيش نمط حياة صحي للقلب، منها خيارات غذائية تتمثل في تناول المزيد من الفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة واللحوم الخالية من الدهون ومنتجات الألبان القليلة الدسم، وتناول كميات أقل من الملح والدهون المشبعة والسكر المضاف.

وإلى جانب بعض الخيارات الغذائية، يمكن للعوامل الآتية أن تساعد في حياة من دون سرطان.

تعرف على تاريخك الصحي

وفقا لمركز السيطرة على الأمراض، يمكن لتاريخك الصحي تقديم صورة مفصلة عن صحتك، ونسب الاستعداد للإصابة بمرض ما، مما يمكن معه تقليل الإصابة بأمراض معينة.

تحرك أكثر واجلس أقل

كما يقول مركز السيطرة على الأمراض: ”امنح نفسك 150 دقيقة على الأقل لممارسة التمارين الهوائية المتوسطة الشدة كل أسبوع، بالإضافة إلى أنشطة تقوية العضلات على الأقل يومين في الأسبوع“.

حسّن نوعية مشروباتك

ويحث مركز السيطرة على الأمراض على استبدال المشروبات التي تحتوي على السكريات بالماء لتقليل السعرات الحرارية.