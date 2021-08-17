إذا كنت تسعى لإنقاص وزنك.. عليك بهذا الإفطار

قال طبيب بريطاني معروف، إن تناول البيض على الإفطار يساعد بشكل كبير على إنقاص الوزن نظرا لاحتوائه على كمية كبيرة من البروتين التي تشعرك بالشبع لفترة أطول.

وأضاف الدكتور مايكل موسلي ،الذي يقدم برامج طبية على شاشات التلفزيون البريطاني، أن فقدان الوزن هو شيء يريد الكثير من الناس تحقيقه، ولكن دون الخطوات الصحيحة ينجح القليل منهم فقط في تحقيق هذا الهدف.

وفي برنامجه الذي عرض مساء الاثنين كشف الدكتور موسلي عن حيلته الغذائية النهائية لإنقاص الوزن، مشيرا إلى أن الكثير من الناس لا يدركون أن تناول البيض على الإفطار يساعد في إنقاص الوزن بشكل كبير.

وقال موسلي ”تناول البيض المسلوق أو المقلي أو العجة سيجعلك تشعر بالشبع لفترة أطول مقارنة بالحبوب الكاملة أو الخبز المحمص.“

وأوضح الطبيب البريطاني، أن تناول الأطعمة التي تحتوي على البروتين، مثل: البيض، هو أساس النظام الغذائي لمنطقة البحر الأبيض المتوسط، والذي يعتبر من أكثر الخطط الغذائية فاعلية للحفاظ على الصحة واللياقة البدنية.

وقال إن تلك الأطعمة التي تحتوي على الكثير من البروتين تشمل الخضراوات والفواكه والبقوليات والمكسرات والفول والحبوب والأسماك.

وأضاف الدكتور موسلي ”إن النظام الغذائي المتوسطي منخفض الكربوهيدرات له قوة فريدة ليس فقط لاستعادة قدرة جسمك على الوصول إلى وزنه المثالي والبقاء هناك، ولكن _أيضا_ لتقليل خطر الإصابة بأمراض خطيرة.“

وتابع ”لا يتعلق الأمر بتقييد الشهية بل يتعلق بتناول المزيد من الأطعمة المناسبة (…) هذه الأطعمة لن تجعلك تشعر بالشبع فحسب، بل تقدم _أيضا_ مغذيات مهمة وفوائد صحية كبيرة وفي الوقت ذاته توفر طعما لذيذا.“

وأوصى الدكتور موسلي بالتمارين عالية الكثافة باعتبارها الأكثر فاعلية في إنقاص الوزن بسرعة، مشيرا إلى أنها ليست طريقة فعالة للغاية للحصول على اللياقة فحسب، بل إنها _أيضا_ ذات نتائج سريعة بشكل لا يصدق ما يعني أنه لا يوجد عذر لعدم القيام بذلك.“

وبحسب الدكتور موسلي تشمل التمارين قيادة الدراجة الهوئية لمدة 10 دقائق فقط ثلاث مرات في الأسبوع، بالإضافة إلى تمارين تقوية سريعة لا تتطلب معدات خاصة.

وقال ”إذا لم يكن لديك دراجة تمارين رياضية، يمكنك محاولة قيادة الدراجة العادية على الطريق بقوة صعودا إلى أعلى التل أو صعود الدرج أو القيام بجولات جري قصيرة أو زد فقط من سرعة مشيك حتى تتنفس بصعوبة.“