فضيحة تهز إيران.. 3 آلاف شخص تلقوا لقاح "أسترازينيكا" مزيفا

أعلنت السلطات الأمنية الإيرانية، يوم الإثنين، أن ثلاثة آلاف شخص في العاصمة طهران تلقوا لقاحاً مزيفاً من نوع “ أسترازينيكا“، الذي حظر المرشد علي خامنئي استيراده في خطاب له في يناير/ كانون الثاني الماضي.

وقال قائد شرطة الأمن العام بالعاصمة طهران، العقيد بيام كاوياني، لوكالة أنباء ”إيلنا“ الإيرانية، إنه ”تم القبض على عصابة من 4 أفراد يبيعون ويحقنون لقاحاً مزيفاً ضد فيروس كورونا في طهران ومدينة كرج الواقعة غرب العاصمة“.

وبين العقيد كاوياني أنه ”وردت إلينا في الأسبوع الماضي أنباء عن بيع وحقن لقاح ضد كورونا خارج شبكة التوزيع، بالقرب من ساحة منطقة تجريش شمال طهران“.

وأضاف أنه ”تم اعتقال طبيب متعاون مع هذه العصابة يتولى حقن اللقاحات المزيفة في طهران في عيادته الشخصية“، مبيناً أن ”هذه العصابة اعترفت أيضاً بأنها تعاونت مع موظف يعمل في مستشفى مدينة كرج“.

وأشار المسؤول الأمني إلى أنه ”تم الاتصال بشخصين تلقيا جرعات من اللقاحات المزيفة، وأكدا أنهما دفعا مبلغ 7 و20 مليون تومان مقابل الجرعة“.

وتابع قائد شرطة الأمن العام بالعاصمة طهران أن ”الموظف الذي يعمل في مستشفى مدينة كرج تمكن من خلال تلقيه أموالاً طائلة من هذه العصابة لحقن تلك الجرعات، من شراء سيارة فاخرة خلال شهرين“.

ورافق تباطؤ التطعيم في إيران، ارتفاع عدد الوفيات والإصابات اليومية بشكل غير مسبوق، حيث قالت وزارة الصحة بشأن عمليات التطعيم إنه ”حتى اليوم الإثنين، بلغ عدد إجمالي الجرعات المحقونة 19 مليونا و835 ألفا و351 شخصاً“.

وسجلت إيران، اليوم الإثنين، 655 حالة وفاة، وهي أعلى رقم تسجله البلاد منذ ظهور فيروس كورونا في شباط فبراير العام الماضي، كما تم تسجيل 41 ألفا و194 حالة إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وبذلك يرتفع عدد الوفيات إلى أكثر من 98 ألف شخص، فيما عدد الإصابات يقترب من 4.5 مليون إصابة، وهي أرقام تبقى محل تشكيك من قبل بعض المنظمات الطبية الإيرانية.

في سياق متصل، ذكر رئيس مؤسسة الغذاء والدواء الإيرانية محمد رضا شانه ساز أن بلاده بدأت بالتحرك نحو استيراد لقاحات كورونا، وفقا لتوجيهات علي خامنئي.

وقال: ”أعطينا الصلاحيات لاستيراد اللقاحات من المصادر الموثوقة فقط، فاسم اللقاح بحد ذاته ليس مانعاً أو حائلا للاستيراد“.

وكشف شانه ساز في حديث لوسائل إعلام إيرانية عن السماح باستيراد لقاحي كورونا الأمريكيين فايزر وموديرنا من ”المصادر الموثوقة“.