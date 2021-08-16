أفضل أطعمة لشحن طاقتك بعد التمارين الرياضية

في حين أنه من المهم التزود بالطاقة قبل التمرين، إلا أن الأطعمة التي تستخدم لإعادة شحن طاقتك بعد التمرين لا تقل أهمية، إذ يحتاج الجسم إلى التغذية السليمة بعد التمارين الشاقة لإعادة رفع مستويات الجليكوجين العضلي الذي يُستهلك أثناء التمرين.

ويمكن أن يساعد تناول الطعام الجيد بعد التمرين _أيضا_ في إصلاح وبناء أنسجة عضلية جديدة، ولذلك جلبنا فيما يأتي أفضل الأطعمة التي يمكن تناولها بعد التمرين لتحقيق أقصى قدر من الانتعاش:

مشروب الحليب والشوكولاتة

يعد هذا المشروب المفضل لدى لاعبي كمال الأجسام بعد أداء التمارين، إذ يُعد حليب الشوكولاتة قليل الدسم مشروبا رائعا لإعادة شحن الطاقة، ويعيد العضلات بسرعة إلى ذروتها، ويعوض الخسائر، مثل: السوائل، والإلكتروليتات، والمغذيات التي نفقدها عندما نتعرق.

خبز الأفوكادو

ثمار الأفوكادو مليئة بالدهون المفيدة وغنية بالمواد الغذائية بشكل عام، وعندما تقترن بالكربوهيدرات الأخرى، مثل: الخبز المحمص من القمح الكامل، وبعض البيض، يصبح وجبة غنية وصحية للغاية من شأنها تزويد الجسم بالطاقة.

زبدة اللوز والفول السوداني

أي نوع من زبدة المكسرات _بما في ذلك الفول السوداني واللوز والكاجو وغيرها_ يمكنه إنعاش مستويات الطاقة في جسمك بعد التمرين.

السلمون

سمك السلمون غني بالبروتين وأوميغا 3؛ ما يجعله طعاما ممتازا خاصة بعد التدريبات الشاقة.

البطاطا الحلوة

البطاطا الحلوة سهلة الهضم، وتزود جسمك بالكربوهيدرات الصحية التي يحتاجها للتزود بالوقود بعد التمرين، ويمكنها _أيضا_ تعزيز قدرة جسمك على امتصاص العناصر الغذائية بشكل أسرع.

الأرز البني

يمكن للحبوب المغذية، مثل: الأرز البني، أن تحتوي على الكربوهيدرات التي يحتاجها جسمك، كما يفضل بعض الرياضيين الأرز الأبيض بسبب محتواه المنخفض من الألياف والذي يقلل من فرصة الإصابة باضطراب في المعدة.

صدور الدجاج

تناول صدور الدجاج المشوية، وليست المقلية أو المعدة بالزبدة، يمنح جسمك البروتين الذي يحتاجه.

البيض المقلي

البيض مليء بالعناصر الغذائية، وتناوله مقليا ومخفوقا يساعد على تعزيز الصحة العامة، ويمنح الجسم المغذيات التي يحتاجها لتعويض الطاقة المفقودة في التمارين.