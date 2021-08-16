منها سلوكيات خاطئة.. هذه هي أهم أسباب فقدان السمع

يعتبر فقدان السمع من أكثر الحالات شيوعا في الدول الغربية بعد التهاب المفاصل وأمراض القلب، وهو يحدث مع تقدم العمر أو لأسباب مرضية وغيرها.

وبحسب دراسة لـ“جامعة إيلينويس“ الأمريكية نشرها موقع ”ويب ميد“ الطبي، يمكنك القيام ببعض الخطوات لحماية سمعك مع تقدمك في السن.

الضوضاء في الوظيفة

أحد الأسباب هو الضوضاء العالية في مكان العمل، كالآلات على سبيل المثال، ففي الولايات المتحدة يواجه حوالي 22 مليون أمريكي مستويات غير آمنة من الضوضاء في العمل.

أشياء أخرى مثل الدراجات النارية والأدوات الكهربائية يمكن أن تؤذي سمعك بمرور الوقت. حاول تجنب الأنشطة الصاخبة أو خذ فترات راحة منها بين الحين والآخر وارتدِ سدادات أو واقيات للأذن.

الإصابة أو الضغط

يمكن أن تؤدي إصابة الرأس الخطيرة إلى خلع عظام الأذن الوسطى أو تلف الأعصاب وتسبب فقدان السمع الدائم.

وقد تؤدي التغيرات المفاجئة في الضغط الناتج عن الطيران أو الغوص إلى الإضرار بطبلة الأذن أو الأذن الوسطى أو الداخلية، لكن عادة ما تلتئم الآذان في غضون أسابيع قليلة.

وإذا أصيبت أذنك الداخلية بجروح بالغة، فقد تحتاج إلى عملية جراحية. لا تقم أبدا بإدخال قطع قطن أو أشياء أخرى داخل أذنيك، لأن ذلك يمكن أن يكسر طبلة الأذن ويسبب ضررا دائما.

الأدوية

يمكن أن يكون فقدان السمع من الآثار الجانبية لبعض الأدوية، بما في ذلك بعض المضادات الحيوية وأدوية السرطان وأدوية ضعف الانتصاب.

من المحتمل أن يراقب طبيبك سمعك أثناء تناول بعض الأدوية، لكن أحيانا قد يكون فقدان السمع دائما.

وتشمل الأدوية الأخرى التي قد تسبب ضعفا مؤقتا في السمع:

• الأسبرين ومضادات الالتهاب غير الستيروئيدية الأخرى، مثل الإيبوبروفين.

• مدرات البول، وغالبا ما تستخدم لارتفاع ضغط الدم.

• الأدوية المضادة للملاريا مثل الكينين.

مرض مزمن

يمكن أن تتسبب بعض الأمراض المزمنة التي لا ترتبط مباشرة بأذنيك في فقدان السمع.

يؤدي بعض هذه الأمراض إلى قطع تدفق الدم إلى أذنك الداخلية أو دماغك، ومن هذه الأمراض، أمراض القلب والسكتة الدماغية وضغط الدم المرتفع وداء السكري.

السكتة الدماغية في الأذن

تحدث ”السكتة الدماغية“ في الأذن (فقدان السمع الحسي العصبي المفاجئ) عندما تفقد سمعك فجأة ولمدة أيام، وهي غالبا ما تصيب أذنا واحدة فقط، قد تسببها الإصابة أو الأدوية أو الحالة الطبية. لكن في 90٪ من الحالات لا يعرف الأطباء السبب المباشر.

إذا حدث هذا لك، احصل على المساعدة الطبية على الفور، لأن العلاج يمكن أن يحمي سمعك.

الأورام

يمكن للورم الحميد، بما في ذلك أورام العظام والأنسجة المتندبة والخراجات، أن يسد قناة أذنك ويسبب فقدان السمع. في بعض الأحيان، يؤدي استئصال الورم إلى استعادة السمع.

كما يتسبب ورم نادر يسمى ”ورم العصب السمعي“ يحدث لأعصاب السمع والتوازن في الأذن الداخلية، بفقدان السمع، ومن أهم أعراضه، اختلال التوازن وخدر في الوجه وطنين في الأذنين. يمكن أن ينقذ العلاج أحيانا حاسة السمع بشكل جزئي.

الحفلات والضوضاء الصاخبة

هل تعاني من رنين في أذنيك بعد حفلة موسيقية؟ هذا ما يسمى ”طنين الأذن“، إنه ليس مثل فقدان السمع، لكنهما مرتبطان.

فمتوسط ​​مستوى ”ديسيبل“ في عرض موسيقى الروك هو 110، وهو ما يكفي لإحداث ضرر في أقل من 5 دقائق، فأي ضوضاء تزيد عن 85 ديسيبل يمكن أن تؤثر على سمعك.

سماعات الأذن

هل يمكن للآخرين سماع الموسيقى التي تشغلها من خلال سماعات الأذن؟ إذا كان الأمر كذلك، فقد ترغب في خفض مستوى الصوت، فيمكن أن يؤدي استخدام هذه الأجهزة إلى فقدان السمع بشكل مؤقت أو دائم، فكلما ارتفع صوت الموسيقى واستمعت لها لفترة أطول، ارتفعت المخاطر التي قد تتعرض لها.

للاستماع الآمن، اضبط مستوى الصوت على ما لا يزيد عن 60٪ من الحد الأقصى ولا تستمع لأكثر من ساعة في كل مرة.

تراكم شمع الأذن

يحمي شمع الأذن قناة أذنك من الأوساخ والبكتيريا، ولكن يمكن لتراكمه أن يؤثر على سمعك. هذا هو السبب الأكثر شيوعا لفقدان السمع القابل للعلاج.

إذا كنت تعتقد أن لديك انسدادا بسبب شمع الأذن لا تحاول إزالته بنفسك، ليس من الآمن وضع مسحة أو قطن أو أي شيء آخر في قناة أذنك بل يمكن للطبيب القيام بذلك بسرعة وأمان.

الأمراض والالتهابات

يمكن أن تؤثر العديد من الأمراض الشائعة لدى الأطفال والشباب على السمع في التهابات الأذن. قد تمتلئ الأذن الوسطى بالسوائل، ما يتسبب في فقدان السمع المؤقت.

أمراض أخرى يمكن أن تلحق الضرر بالأذن الوسطى أو الداخلية وتؤدي إلى فقدان السمع الدائم. تشمل الأمراض التي يمكن أن تؤثر على السمع: الجدري والتهاب الدماغ والإنفلونزا ومرض الحصبة والتهاب السحايا و النكاف.

ويمكن أن تحميك اللقاحات أنت أو طفلك من العديد منها.

فقدان السمع عند الولادة

يولد بعض الأطفال وهم يعانون من ضعف السمع، وهو ما يسمى ”فقدان السمع الخلقي“. وهذا يحدث في كثير من العائلات بشكل وراثي، لكن يمكن أن يحدث أيضا عندما تكون الأم مصابة بداء السكري أو ارتفاع ضغط الدم أو الإصابة بعدوى أثناء الحمل.

كما يمكن أن تؤدي الولادة المبكرة أو الصدمة أثناء الولادة إلى إصابة الرضيع بفقدان السمع، كما يؤدي مرض اليرقان أحيانا أيضا إلى فقدان السمع عند الأطفال حديثي الولادة.

العمر

يضعف السمع مع تقدمك في السن. قد يفاقم الحالة الضرر الناجم عن الضوضاء والأمراض. ولكن يمكن أن يحدث ذلك حتى لو كنت تحمي أذنيك طوال حياتك. في سن الـ75، يفقد ما يقرب من نصف الناس جزءا من حاسة السمع.