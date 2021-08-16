الصين تبتكر لاصقة سحرية تعالج الصلع خلال شهر

أخيرا أصبح للصلع أمل بأن يعود شعرهم للنمو من جديد ودون أي عناء وذلك بغضون شهر واحد فقط.

هكذا قالت صحيفة ”إكسبرس“ البريطانية، التي كشفت عن بحث أجراه علماء صينيون يبحثون عن علاج ناجع للصلع يعيد نمو الشعر في الأماكن الخالية دون أي آثار جانبية وبطريقة سهلة وآمنة.

وقال الباحثون في جامعة تشجيانغ في مدينة هانغتشو، إن الاختراع الجديد والثوري يعتمد على لاصقة قابلة للذوبان تحوي إبرا دقيقة تحقن فروة الرأس بالمواد الكيميائية التي تعمل على تغذية الأوعية الدموية لبويصلات الشعر لتقوم بإحيائها من جديد.

ونجح الاختراع الصيني الثوري في أول تجربة تم تطبيقها على عدد من الفئران الصلعاء بالكامل، وبالفعل قامت اللاصقة بعملها على أكمل وجه حيث نما الشعر الكثيف على تلك الفئران بغضون 28 يوما فقط.

وأكد فريق البحث، أنه لم ينجم عن التجربة أية آثار جانبية، ما يؤكد أن اللاصقة الجديدة فعالة تماما وستتم تجربتها على البشر قريبا ليتم اعتمادها كعلاج ناجع للصلع، سيغني الصلعان بعد اليوم عن التفكير في زراعة الشعر، أو حتى تغطية رؤوسهم.

وبحسب ما نقلته صحيفة الشرق الأوسط، قال البروفسور جيانكينغ غاو، الذي شارك في تطوير اللاصقة، إن أهم ما يميزها هو أنها آمنة تماماً وليست لها أي أضرار صحية.

وأضاف أن الاختبارات التي أجراها فريقه أظهرت أن اللاصقة كانت أفضل وأكثر فاعلية من «المينوكسيديل»، وهو أحد العقاقير المتاحة حالياً للصلع.

وتم نشر تفاصيل هذا الابتكار الجديد في مجلة «ACS Nano» العلمية.

وفي حال تم نجاح التجربة على البشر وأحدثت نتائج مماثلة لما أحدثته مع فئران التجارب، فيتوقع أن تغني اللاصقة عن اللجوء لزراعة الشعر، وهي صناعة علاجية لاقت رواجا في الآونة الأخيرة، لا بل حتى أن دولا باتت تعتمد عليها لتشجيع السياحة العلاجية مثل تركيا.

وكما هي العادة، يبقى السؤال المطروح حول تكاليف اللاصقة المرتقبة، لكن يبدو أنها ستكون أقل بكثير من تكاليف زراعة الشعر التي تحتاج إلى جهد والدخول إلى غرفة عمليات ولطاقم طبي ومتابعة حثيثة وتوصيات طبية ومستحضرات خاصة للعناية ببويصلات الشعر الجديدة، علاوة على أن نتائجها غير مضمونة دائما.