أبرز المشاكل الصحية التي تتعرض لها الأظافر.. وكيفية علاجها منزليًا

غالبًا ما نواجه آلامًا في المعدة، وصداعًا، وألمًا في الرقبة، وما إلى ذلك، ولكن في بعض الأحيان نشعر بألم في أصابعنا خاصةً أطراف الأصابع عندما نمسك شيئًا ما أو يتم الضغط على الإصبع، خاصة الأظافر.

ويمكن أن يكون الألم في الأصابع، والأظافر، وأطراف الأصابع، علامة على بعض المشاكل الخطيرة التي قد تؤثر على يديك وصحتك، لذلك من المهم معرفة أنواع المشاكل التي يمكن أن تؤدي إلى ألم في الأصابع.

وفي هذا التقرير نكشف عن 6 أنواع من مشاكل أظافر الأصابع يجب الانتباه إليها، كما سنقدم لك طرق علاجها من المنزل.

الأظافر المتشققة

يحدث تشقق الأظافر عند تمزق الجلد أو تشققه من الأطراف أو من داخل الأظافر، وتسبب هذه المشكلة ألمًا شديدًا لدرجة أنك لا تطيق لمس أو الضغط على الظفر.

وفي معظم الحالات، يظهر الجلد مرة أخرى في غضون أيام قليلة ويجدد الظفر نفسه فوق تلك البقعة، لكن في هذه الأثناء يمكنك القيام بهذه الأشياء لزيادة سرعة الشفاء: نقع الظفر في ماء بارد للشفاء، واستخدم مرهم مضاد حيوي لمنع أي نوع من العدوى، وتغطية المنطقة بضمادة للشفاء السريع.

أظافر نامية

كما يوحي الاسم، يمكن أن تكون لديك أظافر نامية إذا قمت بقص أظافرك أو عضها كثيرًا. وهذه الحالة شائعة بين الكثير من الناس، وتزيد من خطر إصابة الأظافر بالعدوى الفطرية. ويمكن أن تكون هذه الحالة مؤلمة إذا تم قص الأظافر أكثر من اللازم وتم الضغط عليها.

وإذا كنت تعاني من هذه الحالة، فقد تعاني من ألم أو نزيف أو تورم في الأظافر، ويمكنك علاج هذه الحالة عن طريق القيام بنقع يديك في ماء دافئ مرتين في اليوم، ووضع المضاد الحيوي على الأظافر والجلد، ولبس ضمادة حتى تنمو الأظافر ويقل الألم، وإدخال قطعة قطن صغيرة تحت الظفر لتقليل الألم.

فطريات الأظافر

إذا كنت تعاني من فطريات الأظافر، فأنت بحاجة ماسة إلى الاهتمام بنظافتك الشخصية، إذ إن فطريات الأظافر تحدث بسبب البيئة الرطبة والأوساخ.

وفي هذه الحالة، قد يفقد أظفرك لونه ويصبح شاحبًا وضعيفًا وهشًا للغاية ويسبب الآلام.

ولعلاج هذه الحالة أولًا تحتاج إلى الحصول على دواء مضاد للفطريات لأظافرك، ووضع القليل من زيت شجرة الشاي لتخفيف الأعراض.

ورم دموي

تحدث إصابة الظفر بورم عند سقوط شيء ثقيل على الأصابع أو الضغط عليه بقوة.

وبسبب هذه الحالة، ستتحول أظافرك إلى اللون البنفسجي أو الأسود، وتسبب ألمًا لبضعة أيام ، خاصةً إذا لامست أي شيء آخر، ولعلاج تلك المشكلة، أرِح إصبعك، وضع الكمادات الباردة، وارفع أصابعك للأعلى، واضغط على الأظافر برفق لتقليل النزيف، وأخيرًا تناول مسكنات الألم إذا لزم الأمر.

الداحس

الداحس عبارة عن تورم يحدث حول أظافر أصابع اليدين والقدمين، ويمكن أن تسبب هذه الحالة احمرارًا وألمًا، وهذه حالة عامة جدًا، ويمكن أن تحدث لأي شخص.

ويحدث الداحس عادة بسبب إصابة الجلد المحيط بالظفر بجرح أو تهيج، إذ يصبح الجلد أكثر عرضة للتلوث، ودخول الميكروبات المختلفة وتسللها إلى داخله.

ويمكن معالجة هذه المشكلة من المنزل عن طريق القيام بنقع الظفر المصاب في ماء دافئ لمدة 20-30 دقيقة، والحفاظ على يديك جافة ودافئة لأطول فترة ممكنة، واستخدم مضادات للبكتيريا لتجنب المزيد من العدوى.

الأورام الفطرية

هذه حالة نادرة تحدث في أظافر الأصابع، وتؤدي إلى أورام تحت الظفر. وتسبب هذه الحالة ألمًا قويًا، ويمكن أن تكون غير محتملة إذا تم لمسها أو الضغط عليها. وقد تكون هذه الأورام خبيثة، وتحتاج إلى عناية طبية مناسبة، ولا تحاول علاج هذه المشكلة في المنزل بل استشر أخصائيًا على الفور.