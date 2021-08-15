أطعمة ينصح بها الأطباء للسيطرة على تساقط الشعر

أصبح تساقط الشعر مشكلة عامة يعاني منها الكثيرون، ويلجأ معظمنا لاستخدام منتجات العناية بالشعر باهظة الثمن للحد من تساقط الشعر.

وفي حين أنه من المهم الحفاظ على نظافة الشعر وفروة الرأس، فمن الضروري أيضًا تحديد الأسباب التي تسبب تساقط الشعر، ووفقا للخبراء، فإن التغذية الكافية هي أحد أهم المفاتيح لشعر صحي وجميل.

لذلك، فمن الضروري للغاية مراقبة نظامك الغذائي وتضمين جميع العناصر الغذائية الأساسية للحفاظ على صحة شعرك.

ووفقا للدكتورة نيتيكا كوهلي: ”فإن اتباع نظام غذائي متوازن، يعتمد في الغالب على النباتات، فهي يمكن أن تساعدك في الحصول على العناصر الغذائية الأساسية اللازمة للحفاظ على شعرك وبشرتك وأظافرك في حالة جيدة“.

وفيما يلي 5 أطعمة ومشروبات ينصح بتناولها للسيطرة على تساقط الشعر:

عصير أملا

فاكهة ”أملا“ لها العديد من الفوائد الصحية والجمالية أيضًا، فهي العصا السحرية للحد من مشاكل الشعر بمختلف أنواعه، كونها غنية بمضادات الأكسدة وفيتامين C وE الذي يساعد في إنتاج الكولاجين الذي يقوي البصيلات ويعزز نمو الشعر.

ويمكن أن يساعد تضمين عصير أملا في نظامك الغذائي اليومي على تزويد الجسم بالعناصر الغذائية المهمة، كما يساعد أيضًا في امتصاصها.

أوراق الكاري

تعد أوراق الكاري علاجا فعالا لمشكلة تساقط الشعر؛ بسبب احتوائها على مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية الأساسية التي تساعد على إزالة الشوائب من الدم وزيادة مستويات الأكسجين في فروة رأسك، مما يجدد بصيلات الشعر.

كما أن أوراق الكاري مصدر جيد للبروتينات وبيتا كاروتين، وكلاهما يمنع تساقط الشعر وترققه، كما أنها أوراق غنية بالأحماض الأمينية التي تساعد على تقوية المسام والحفاظ عليها صحية.

البطاطا الحلوة

وتُعد البطاطا الحلوة واحدة من الخضراوات الطبيعية اللذيذة والتي تتمتع بفوائد جمالية أيضا؛ لأنها تحتوي على الأحماض الدهنية والأوميغا 3، والمغنيسيوم.

كما أنها مصدر غني للبيتا كاروتين، وفيتامين A الذي يساعد في وقف تساقط الشعر وإعادة نموه مرة ثانية.

البقوليات

يمكن أن يؤدي نقص البيوتين إلى ضعف الشعر وتساقطه.

وتعد البقوليات مثل الفول والعدس مصادر غنية بالبروتين، والحديد، والزنك، والبيوتين، لذا عليك إدراج البقوليات ضمن نظامك الغذائي اليومي.

الأسماك

تعد الأسماك مثل السلمون، والسردين، والماكريل من الأطعمة الغنية بأحماض الأوميغا 3 الدهنية الصحية، التي لا يستطيع الجسم إنتاجها بنفسه.

لذلك عليك الحصول عليها من الطعام أو المكملات الغذائية، فهي تساعد في الوقاية من الأمراض، وزيادة نمو الشعر وإبقائه لامعا وقويا.