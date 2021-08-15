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الصحة السعودية: "متحور دلتا" من كورونا موجود في المملكة
تاريخ النشر: 15 أغسطس 2021 13:29 GMT
تاريخ التحديث: 15 أغسطس 2021 14:40 GMT

الصحة السعودية: "متحور دلتا" من كورونا موجود في المملكة

أكدت وزارة الصحة السعودية، يوم الأحد، أن الشكل المتحور من فيروس كورونا المعروف باسم "متحور دلتا" موجود في المملكة. متحدث #الصحة: متحور دلتا موجود بالمملكة

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المصدر: فريق التحرير

أكدت وزارة الصحة السعودية، يوم الأحد، أن الشكل المتحور من فيروس كورونا المعروف باسم ”متحور دلتا“ موجود في المملكة.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية ”واس“ عن متحدث باسم الوزارة قوله إن المملكة تتابع “ عن كثب المتحورات كافة من خلال التسلسل الجيني“.

وقال المتحدث إن المملكة تجاوزت ”مراحل مهمة في جائحة كورونا وتجنبنا تكرار الموجات للمتحورات السابقة للفيروس“.

وقال المتحدث إن ”60% من الحالات المصابة بالفيروس من الإناث“، مهيبا ”بالجميع للوقاية من مضاعفات متحور دلتا، والإسراع في أخذ الجرعة الثانية لسلامة الجميع“.

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