الصحة السعودية: "متحور دلتا" من كورونا موجود في المملكة

أكدت وزارة الصحة السعودية، يوم الأحد، أن الشكل المتحور من فيروس كورونا المعروف باسم ”متحور دلتا“ موجود في المملكة.

متحدث #الصحة: متحور دلتا موجود بالمملكة ونتابع بكثب المتحورات كافة من خلال التسلسل الجيني. #واس_عام — واس العام (@SPAregions) August 15, 2021

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية ”واس“ عن متحدث باسم الوزارة قوله إن المملكة تتابع “ عن كثب المتحورات كافة من خلال التسلسل الجيني“.

وقال المتحدث إن المملكة تجاوزت ”مراحل مهمة في جائحة كورونا وتجنبنا تكرار الموجات للمتحورات السابقة للفيروس“.

وقال المتحدث إن ”60% من الحالات المصابة بالفيروس من الإناث“، مهيبا ”بالجميع للوقاية من مضاعفات متحور دلتا، والإسراع في أخذ الجرعة الثانية لسلامة الجميع“.