طرق منزلية بسيطة لعلاج الصداع

عندما تشعر بصداع في رأسك ستفعل أي شيء لتخفيف الألم الذي يمكن ان يزداد في حال لم يتم اتباع العلاج المناسب، ما يؤثر بشكل سلبي على حياتك اليومية. وبحسب موقع ”ويب ميد“ الطبي الأمريكي، هناك بعض العلاجات البسيطة التي يمكن القيام بها في المنزل لمساعدتك على الشعور بالتحسن.

استرح في غرفة مظلمة

الإجهاد هو أحد الأسباب الرئيسية للصداع. قد يساعد تخفيف توتر العضلات في تهدئة صداع التوتر، وهو أكثر أنواع الصداع شيوعا. إذا كنت تعاني من التوتر فقد تشعر أيضا بحساسية أكبر للضوء والصوت. استرح أو اجلس في غرفة هادئة ذات إضاءة خافتة ثم أغمض عينيك وحاول إرخاء ظهرك ورقبتك وكتفيك.

شرب الكافيين

قد يؤدي الى تخفيف أعراض صداع التوتر من خلال مساعدة أدوية تخفيف الآلام على العمل بشكل أفضل وأسرع. هذا هو السبب في أن الكافيين غالبا ما يكون أحد مكونات مسكنات الألم. تحقق من كيفية استجابتك لأن الكافيين يمكن أن يكون أيضا سببا للصداع لدى بعض الأشخاص.

استرخ لتسكين الألم

قد تساعد تمارين التنفس العميق وأساليب التخيل الذهني في تقليل التوتر وتخفيف آلام الصداع. خذ عدة أنفاس عميقة وتنفس ببطء، واسترخِ في المناطق التي تشعر بالضيق بينما تتخيل مشهدا هادئا. ارخِ ذقنك باتجاه صدرك، ثم حرك رأسك برفق وببطء في نصف دائرة من جانب إلى آخر. خذ نفسا عميقا آخر واترك الهواء يخرج ببطء.

الحرارة أو البرودة

قد تخفف البرودة والحرارة الألم وتوتر العضلات المصاحب للصداع. يمكنك تخفيف أعراض الصداع المؤقت إذا كنت تأخذ حماما ساخنا أو تضع حرارة رطبة على مؤخرة رقبتك. جرب زجاجة ماء ساخن أو منشفة دافئة أو كمادة دافئة. إذا كنت تفضل البرودة، لف كيس ثلج في منشفة ثم ضعه حيث تشعر بالالم على جبهتك أو صدغك أو رقبتك.

تدليك

يمكن للتدليك أن يفك شد العضلات ويساعدك على الاسترخاء، لذلك يمكن أن يكون مفيدا بشكل خاص لصداع التوتر. اطلب من شخص آخر تدليك عضلات رأسك ورقبتك وكتفيك بلطف أو افعل ذلك بنفسك مع تدليك صغير مستهدف. افرك المنطقة المؤلمة برفق على رأسك بأطراف أصابعك لعدة ثوان. استرح وكرر بحسب الحاجة.

تمرن لتخفيف التوتر

قد تخفف تمارين الرقبة من آلام صداع التوتر الناتجة عن تثبيت رأسك في موضع واحد لفترة طويلة. ضع راحة يدك على جبهتك. باستخدام عضلات رقبتك، اضغط على جبهتك برفق على راحة اليد. حافظ على رأسك منتصبا ويدك وذراعك في نفس الوضع.

العلاج بالضغط

قد يساعد في تخفيف ألمك. ضع إبهاميك بالقرب من قاعدة جمجمتك. ابحث عن التجاويف على كلا الجانبين حيث يلتقي رأسك برقبتك التي توجد خارج العضلة السميكة التي تمتد إلى أسفل الوسط. اضغط للداخل ولأعلى قليلاً بإبهامك حتى تشعر بضغط خفيف. أثناء الضغط ، حرك إبهاميك في دوائر صغيرة لمدة 1-2 دقيقة.

أدوية الصداع دون وصفة

يمكن للأسيتامينوفين والأسبرين والأيبوبروفين والنابروكسين تخفيف الآلام. قد تعمل الأدوية التي تجمع بين الأسيتامينوفين والأسبرين والكافيين في بعض الأحيان بشكل أفضل من تناولها بمفردها. لكن استخدام أي دواء للصداع لأكثر من 3 أيام في الأسبوع قد يسبب الصداع الناتج عن الإفراط في تناول الأدوية.