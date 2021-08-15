5 أطعمة رئيسة لتحسين صحة العظام

الحفاظ على صحة عظامك أمر في غاية الأهمية، حيث تساهم العظام في شكل الجسم وبنيته وقوته، ويمكن أن يؤدي ضعف صحة العظام إلى حالات صحية مثل هشاشة العظام والكساح وسرطان العظام والتهابات العظام.

ويمكن تحسين صحة عظامنا من خلال اتباع نظام غذائي صحي، وإجراء تغييرات صحية في نمط الحياة، وتناول المكملات الغذائية والحفاظ على النشاط البدني.

ونصح موقع ”إي تايمز“ بخمسة أطعمة للحفاظ علي عظام قوية.

السلمون

الأسماك الدهنية غنية بالدهون الصحية وأحماض أوميغا 3 الدهنية، التي تساعد في الحصول على فيتامين د الذي يحتاجه جسمك، حيث يساعد كل من أوميغا 3 وفيتامين د في تعزيز صحة العظام ونموها وبالتالي فمن الضروري للغاية تضمينهما في نظامك الغذائي.

المكسرات

إن تناول حفنة من المكسرات له فوائد صحية مختلفة بما في ذلك الحفاظ على عظام قوية وصحية. تتوفر أنواع مختلفة من المكسرات مثل الجوز واللوز ، هذه المكسرات هي مصدر غني للعناصر الغذائية التي تعزز صحة العظام مثل الكالسيوم ومضادات الأكسدة وأحماض أوميغا 3 الدهنية والفوسفور.

الحليب

الحليب هو مشروب خارق، فهو غني بالكالسيوم، ما يجعله غذاءً مثاليا لتعزيز صحة العظام. يمكنك تناول الحليب كجزء من وجبة الإفطار عن طريق إضافته إلى العصائر أو تناوله مع الشوفان أو بمفرده.

كوب من الحليب يحتوي على 30% من الكالسيوم الذي تحتاجه يومياً، من هنا تنبع أهمية شرب الحليب في جميع المراحل العمرية المختلفة، ومؤخراً قامت شركات تصنيع الحليب بتدعيمه مع فيتامين D الذي يساعد في امتصاص الكالسيوم بالجسم بشكل سليم، وذلك بهدف الحفاظ على صحة العظام.

البيض

يعتبر البيض طعاماً قليل التكلفة، وبالإضافة إلى أنه سهل التحضير فهو عنصر غذائي قوي مليء بالفوائد الغذائية، كما أن البيض غني بالبروتين.

ويمكن أن يؤدي انخفاض مستوى البروتين في الجسم إلى إعاقة نمو العظام، ولهذا يعتبر البيض من أفضل المصادر لإضافة بعض البروتينات الصحية إلى نظامك الغذائي.

السبانخ

السبانخ غني بفيتامين K الضروري للحفاظ على صحة العظام، كما يدعم هذا الفيتامين عملية تخزين الكالسيوم بالجسم، ويعد وجود الخضراوات في حياتك اليومية أمرا مهما ليس فقط للحفاظ على صحة العظام ولكن أيضا لصحتك العامة.

قم بتضمين الخضراوات الورقية الخضراء مثل الكرنب واللفت والبروكلي في نظامك الغذائي.