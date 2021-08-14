5 أطعمة للحفاظ على التوازن الهرموني في الجسم

يتسبب اختلال توازن الهرمونات في الجسم بمشاكل صحية عدة، مثل تساقط الشعر، التي لا يمكن علاجها بمستحضرات التجميل إنما تحتاج إلى بعض العناية الداخلية.

والهرمونات هي المواد الكيميائية التي تنتجها الغدد الموجودة في نظام الغدد الصماء، التي يتم إطلاقها بعد ذلك في مجرى الدم، حيثُ تساعد في وظائف الجسم المختلفة مثل نمو الجسم وتطوره، ووظائف التمثيل الغذائي، والدافع الجنسي، إلى جانب النوم.

وذكر موقع ”اونلي ماي هيلث“ أن هناك مجموعة من الأطعمة ”الخارقة“ التي من شأنها أن تساعد على التخلص من كل المشاكل المتعلقة باختلال التوازن الهرموني، والحفاظ على توازنه في الجسم.

المكسرات

يساعد تناول المكسرات، مثل الجوز واللوز، في زيادة هرمون ”الأديبونكتين“ في الجسم، وهو هرمون مسؤول عن التحكم في مستوى السكر في الدم، الذي يحافظ على مستويات الهرمونات لدى الإنسان.

ويساعد الجوز الغني بـ“أوميغا 3″ وخصائصه المضادة للالتهابات على موازنة الهرمونات، كما أن ”اليوروليثينات“ الموجودة في الجوز لها خصائص شبيهة بالهرمونات تمكنه من منع مستقبلات الهرمونات من الجسم، وتقليل خطر الإصابة بالسرطانات المرتبطة بالهرمونات.

التوابل

لا تُعرف التوابل بنكهاتها الرائعة ورائحتها القوية فحسب، بل تُعرف أيضًا بفوائدها الطبية، حيثُ تم استخدامها كعلاجات منزلية على مر العصور، وأثبتت أنها مفيدة للغاية.

ويمكن أن يساعد تناول التوابل، مثل الكركم وبذور الخردل الأسود ومسحوق الكركديه والأوريغانو الطازج، على الحفاظ على التوازن الهرموني ويبقيه تحت السيطرة؛ وذلك في حال تم تناولها على معدة فارغة كل صباح لمدة 15 يومًا مع كوب من الماء الفاتر.

الشاي الأخضر

لا توجد طريقة أفضل لبدء الصباح من كوب من الشاي الأخضر الدافئ، وهو مشروب صحي غني بمضادات الأكسدة والخصائص المضادة للالتهابات، التي تساعد على تحسين وظائف المخ، ويمنع مرض السكري، ويساعد على إنقاص الوزن ويزيل السموم من الجسم.

يتكون الشاي الأخضر من ”الثيان“، الذي يساعد على تقليل إفراز هرمون ”الكورتيزول“، ويساعد أيضًا على تقليل مستويات ”الأنسولين“ أثناء الصيام، حيثُ تساعد خصائصه المضادة للأكسدة في إدارة الإجهاد التأكسدي.

الفاكهة

يعتبر تناول الفواكه مثل الكيوي والأناناس مفيدًا في الحفاظ على التوازن الهرموني، حيثُ تتكون الفاكهة الاستوائية من إنزيمات ”البروميلين“، التي تعزز مستويات هرمون ”التستوستيرون“، وهو ما يدعو لاستهلاكها بشكل منتظم للتغلب على الخلل الهرموني.

اليقطين

يلعب اليقطين دورًا مهمًا للغاية في موازنة الهرمونات، وذلك عن طريق تعزيز إنتاج هرمون ”البروجسترون“، الذي يساعد في الحفاظ على التوازن الهرموني في الجسم، كما أنه مفيد لمشاكل مثل متلازمة تكيس المبايض (PCOS)، والتصبغ، والنمو الزائد للشعر، وغيرها من المشكلات الناجمة عن اختلال توازن الهرمونات.