رضا بهلوي يدعو "الصحة العالمية" للتحقيق في سوء إدارة طهران "المتعمد" لأزمة "كورونا"

دعا رضا بهلوي ولي عهد إيران السابق، اليوم السبت، منظمة الصحة العالمية إلى التحقيق في ”سوء الإدارة المتعمد“ للجمهورية الإسلامية خلال أزمة تفشي فيروس كورونا، ما أدى إلى ”القتل الجماعي باعتباره جريمة ضد الإنسانية“.

واستشهد رضا بهلوي، في رسالته التي نشرها اليوم السبت، بأمر المرشد الأعلى علي خامنئي بحظر استيراد اللقاحات المنتجة في الولايات المتحدة وبريطانيا، ورفض مساعدة منظمة ”أطباء بلا حدود“، وتقديم إحصاءات كاذبة.

ووصف بهلوي تصرفات الجمهورية الإسلامية بأنها ”حملة مميتة ضد الشعب الإيراني“، وذكر أن ”أبعاد المأساة ما زالت مجهولة“، وفقاً لما نقل عنه موقع إذاعة ”فردا نيوز“ الإيراني المعارض.

واعترف علي رضا زالي، رئيس مقر مكافحة فيروس كورونا في طهران، الأربعاء الماضي، بأنه ومسؤولين آخرين لم يزودوا منظمة الصحة العالمية بالإحصائيات الحقيقية لضحايا كورونا في البلاد، و“أخفوها“.

وفي الأيام الأخيرة، مع الارتفاع الحاد في عدد ضحايا كورونا، كشف بعض المسؤولين في إيران، بمن فيهم وزير الخارجية السابق محمد جواد ظريف، عن معارضة بعض الجهات الحكومية محاولات شراء لقاحات كورونا الأجنبية.

وقال مصطفى معين، رئيس المجلس الأعلى للجهاز الطبي الإيراني، إن سبب عدم شراء اللقاح هو أنهم أرادوا ”ألا يكون لمنتجات العديد من خطوط إنتاج اللقاح المحلية منافسون أجانب“.

ويعد أهم منتج للقاحات في إيران مجموعة ”بركه“ الدوائية، وهي شركة تابعة لمكتب المرشد علي خامنئي، واللقاح الذي أنتجته ويجري استخدامه لم يحظِ بتأييد منظمة الصحة العالمية.

ومع استمرار أزمة كورونا في البلاد، أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم السبت، أن 466 شخصا آخرين لقوا حتفهم بسبب كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، مشيرة إلى تسجيل 29 ألفا و700 حالة إصابة في الفترة ذاتها.

وبذلك يبلغ عدد المصابين الكلي في إيران 4 ملايين و389 ألف شخص، فيما يبلغ عدد الوفيات من هذا الفيروس أكثر من 97 ألف شخص، في حين اعتبرت منظمة النظام الطبي في السابق الإحصائيات الفعلية ثلاثة إلى أربعة أضعاف الإحصائيات الرسمية.

إلى ذلك، أعلنت اللجنة الخاصة بمكافحة كورونا في إيران، اليوم السبت، مع بداية شهر محرم، تعطيل وإغلاق البلاد بدءاً من يوم الاثنين من هذا الأسبوع وحتى يوم الأحد المقبل، وفرض حظر على حركة المرور بين المدن.